Ops! Mobile ha battuto Iliad: la sua offerta regala 150 GB in 5G a prezzo SHOCK

Un gestore virtuale che riesce a mettere in ginocchio la grande concorrenza non è di certo una novità, ma quando arrivano offerte di questo genere non si può fare altro che alzare l’asticella. Gli utenti che non avevano mai valutato le offerte di Ops! Mobile, ora saranno costretti a farlo in virtù della grande qualità e del risparmio.

OPS! Mobile ha lanciato una delle sue migliori promo, quella pensata per chi vuole tanti giga e un prezzo chiaro senza vincoli. La promozione si chiama OPS Special 300 GB e include minuti illimitati, 100 SMS e ben 300 GB in 4G, suddivisi tra 150 GB di base e 150 GB extra forniti da OPS! Mobile. Il tutto al costo fisso di 9,99€ al mese. Si tratta davvero di un grande vantaggio.

Questa tariffa è disponibile solo per chi passa a OPS! Mobile mantenendo il proprio numero, ed è aperta agli utenti di qualsiasi operatore, tranne Vodafone.

Attivazione rapida e SIM gratuita con Ops! Mobile

L’attivazione è semplice e si effettua esclusivamente tramite SPID, garantendo un processo rapido e sicuro. Il costo di attivazione è di 9,90€ una tantum, mentre la spedizione della SIM è gratuita, permettendo di riceverla comodamente a casa senza costi aggiuntivi. Sono queste le offerte che non offrono preoccupazioni agli utenti, ma solo benefici come si può vedere dai contenuti e dai prezzi disponibili.

Un’offerta senza sorprese e con 300 GB garantiti

OPS! Mobile propone una delle offerte più generose del momento nel settore degli operatori virtuali. I 300 GB totali, suddivisi in 150 GB di base e 150 GB extra, rendono questa tariffa ideale per chi utilizza lo smartphone per streaming, social e lavoro in mobilità.

Non ci sono vincoli nascosti o costi extra: il prezzo rimane bloccato per sempre, senza aumenti improvvisi. Per chi cerca tanti giga, minuti illimitati e una tariffa semplice e trasparente, OPS Special 300 GB rappresenta una soluzione competitiva.