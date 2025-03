Apple: il nuovo iPhone pieghevole prende forma, prezzo da top e dettagli premium

L’ultimo periodo è stato importante per tracciare un primo identikit dell’iPhone pieghevole a cui Apple sta lavorando. Nuova indiscrezioni stanno facendo sì che tutto si delinei sempre più precisamente. In queste ore è venuto fuori che il colosso americano avrebbe intenzione di lanciare il prodotto tra fine del 2026 e inizio 2027. Il prezzo sarà molto alto ma a quanto pare non ci sarà alcun tipo di compromesso. Il prezzo, lo diciamo subito, non sarà inferiore ai 2000 €.

Un design premium e resistente: titanio protagonista

La struttura di questo futuro iPhone pieghevole sarà uno dei suoi punti di forza principali. La cerniera che è l’aspetto fondamentale di ogni smartphone pieghevole, verrà curata nei minimi dettagli. Apple ha intenzione di utilizzare una lega di titanio e acciaio molto speciale, la quale garantirà una chiusura perfetta il tanta resistenza. In più i materiali verranno scelti accuratamente, con il titanio in prima linea.

Display grande, niente piega visibile

Sul fronte dello schermo, Apple vuole puntare in alto: la fonte parla di un display interno da circa 7,8 pollici che non avrà la piega visibile, un dettaglio che finora ha sempre rappresentato un punto debole per molti dispositivi foldable. Per quanto concerne invece il display esterno, la diagonale sarà da 5,5 pollici proprio per consentire agli utenti l’uso senza aprire ogni volta il telefono.

Si cercherà inoltre di tenere al minimo lo spessore, con Apple che potrebbe optare per un form-factor racchiuso tra i 9 e i 9,5 mm. Da aperto misurerebbe tra i 4,5 e i 4,8 mm.

Addio Face ID, torna Touch ID?

Un’altra novità che potrebbe sorprendere è la scelta di Apple di rinunciare al Face ID. Secondo Ming-Chi Kuo, l’azienda avrebbe preferito optare per un più pratico Touch ID integrato nel tasto di accensione. Questa decisione sarebbe legata alla necessità di risparmiare spazio prezioso e massimizzare l’area utilizzabile per lo schermo, senza sacrificare sicurezza e rapidità di sblocco.

Batteria ad alta densità per la massima autonomia

Chi si aspetta grandi progressi per quanto riguarda le batterie nel mondo dei pieghevoli, potrà essere soddisfatto. L’obiettivo di Apple è infatti quello di utilizzare delle batterie ad alta intensità energetica che possano offrire ottimi risultati anche con dimensioni ridotte.