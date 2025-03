WhatsApp: i conti correnti degli utenti svuotati con una videochiamata

Se ogni giorno utilizzate anche per WhatsApp recentemente potreste essere incappati in una nuova truffa che sta colpendo davvero tantissimi utenti soprattutto qui in Italia, si tratta di un’altra truffa online che come al solito cerca di ottenere informazioni sensibili sulle vittime che prende il mira, ovviamente la refurtiva preferita dei truffatori sono i codici di accesso bancari per poter accedere ai conti correnti Delle vittime in modo da rubare tutti i risparmi che queste ultime hanno da parte, ovviamente cambia il modus operandi, ma il pericolo rimane invariato.

Effettivamente non è la prima volta che truffatori sfruttano WhatsApp per le loro truffe, questa volta però hanno cambiato strategia optando per qualcosa di decisamente inaspettato e pittoresco, nello specifico i truffatori non solo sfruttano WhatsApp dal momento che quest’ultimo consente di colpire una platea di utenti molto più ampia, ma nello specifico caso di questa truffa utilizzano le videochiamate per colpire nel segno, scopriamo insieme come funziona per proteggerci al meglio.

La truffa bancaria

Nello specifico, i truffatori contattano le loro vittime spacciandosi per la loro banca di riferimento, avvisando l’utente della necessità di comunicare un messaggio urgente, nello specifico cercano di convincere la vittima ad avviare una video chiamata all’interno della quale poi la convinceranno ad attivare la condivisione dello schermo per poi effettuare l’accesso alla propria piattaforma Internet banking, così facendo ovviamente registreranno tutto ciò che l’utente fa in modo da poter memorizzare le sue credenziali di accesso per poi utilizzarle per derubarlo, con conseguenze ovviamente devastanti e soprattutto irrimediabili, di conseguenza prestate molta attenzione se doveste ricevere contatti di questo genere dal momento che non c’è modo di rimediare, ovviamente restare informati risulta uno step fondamentale per non cascare in queste truffe che ogni giorno sono diversificate in modo da risultare molto difficili da riconoscere, la norma migliore risulta non dichiarare i propri dati sensibili sul web o a sconosciuti con leggerezza.