Huawei Watch GT 4: lo sconto del 36% su Amazon è IMPERDIBILE

Huawei non è solamente azienda capace di lanciare sul mercato tra i migliori smartphone e tablet in commercio, sono degni di nota anche i suoi smartwatch, quale può essere ad esempio lo Huawei Watch GT 4, proposto nell’ultimo periodo su Amazon con uno degli sconti più interessanti che a tutti gli effetti abbiamo mai visto prima d’ora. La variante di cui vi parliamo oggi prevede una diagonale del display di 41 millimetri, quindi la più piccola delle due disponibili, in questo caso con cinturino realizzato in simil pelle in colorazione bianca, ed una corona dorata davvero molto elegante e bella alla vista.

Il prodotto è facilmente utilizzabile con qualsiasi sistema operativo attualmente in commercio, sia esso Android o iOS, senza differenze particolari in termini di funzionalità cui è possibile raggiungere, se non nell’interfacciarsi con HarmonyOS, in questo caso il dispositivo riesce ad avere una marcia in più degli altri, ma non è strettamente necessario disporre di uno smartphone Huawei per goderne appieno. La batteria è sicuramente uno dei suoi punti di forza, capace di raggiungere anche 7 o più giorni di utilizzo continuativo, dipendentemente da quanto il chip GPS viene effettivamente utilizzato (integrato, non è necessario affidarsi allo smartphone).

Huawei Watch GT 4: sconto del 36% su Amazon

L’occasione riguardante l’acquisto di questo Huawei Watch GT 4 è a dir poco imperdibile, infatti dovete sapere che il suo listino iniziale sarebbe di 249 euro, per questo motivo ci stupiamo davvero molto di vederlo scontato a soli 159 euro, raggiungendo uno dei prezzi più bassi che si siano mai visti dal suo lancio intercorso nel mese di Agosto 2024. Se lo volete acquistare, con garanzia di 2 anni e con tutte le specifiche elencate nell’articolo, collegatevi subito qui.