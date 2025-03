Opel Rocks, il restyling dona un nuovo look al quadriciclo elettrico

Novità importanti in arrivo da Casa Opel. Il costruttore automobilistico francese ha infatti deciso di lavorare su un importante restyling della sua Rocks, andando a rinnovare il design di questo modello dedicato particolarmente agli spostamenti in città.

Sono sempre di più infatti i costruttori che puntano l’attenzione sulle vetture di piccole dimensioni come i quadricicli. Dopo la FIAT Topolino e la Citroen Ami, anche l’Opel Rocks si prepara ad arrivare sul mercato con una nuova veste al fine di conquistare nuovi utenti in cerca di soluzioni pratiche per le grandi città. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito alle novità che Opel ha deciso di introdurre con il restyling.

Opel Rocks: i dettagli del restyling

E’ giunto il momento di un rinnovamento per la piccola Rocks di Casa Opel. Un rinnovamento che secondo quanto annunciato dalla casa automobilistica francese riguarderà alcune modifiche dal punto di vista estetico, nessuna novità invece per la meccanica.

Con il nuovo restyling, non passa inosservata la presenza dell’Opel Vizor con finitura nera presente sul frontale. Per il logo Opel Blitz, invece, il costruttore ha optato per una colorazione bianca, a contrasto con il nero del tetto e dei cerchi. La colorazione grigia caratterizza, invece, i pannelli della carrozzeria.

Piccole modifiche sull’abitacolo del Rocks, con il volante che dispone del nuovo logo Opel bianco. Non manca la presenza di pannello per la strumentazione di piccole dimensioni e di un supporto per smartphone. Non a caso, infatti, per gli utenti che vogliono avere a disposizione un vero e proprio sistema di infotainment è presente il supporto all’app myOpel.

Come anticipato, con il restyling non è stata effettuata nessuna modifica sulla meccanica. Trova dunque spazio il motore da 6 kW. La batteria è da 5,5 kWh che offre un’autonomia di 75 km e la velocità massima è di 45 km/h. Purtroppo al momento non si è a conoscenza dei prezzi di listino, non ci resta che attendere aggiornamenti da parte del costruttore.