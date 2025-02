Citroen Ami rivisitata: l’evoluzione Caselani per uno stile unico

La Citroen Ami ha conquistato il cuore di molti, diventando in breve tempo un successo commerciale tra i quadricicli elettrici. Con la sua forma compatta e la proposta ecologica, il modello ha guadagnato un posto di rilievo nel mercato. Ma ora? Ebbene c’è una novità, una rivisitazione dal tocco più retrò ed ancora più tech. Parliamo della Caselani Type Ami, una reinterpretazione unica che sa affascinare.

Questo piccolo capolavoro ispirato è alla Citroen Type H, il mitico furgone che ha fatto la storia della casa automobilistica francese. Il design è curato nei minimi dettagli e non ha stravolto la struttura originaria del veicolo. La Citroen ha puntato su una carrozzeria rivisitata con un body kit in carbonio, leggero e resistente. Tale scelta è stata fondamentale per non compromettere le prestazioni del modello. Esso infatti mantiene il suo motore da 6 kW e la batteria da 5,5 kWh. La percorrenza dichiarata si aggira sui 50 km, perfetta per chi cerca un mezzo agile e funzionale in città. Per chi desidera questo modello iconico Citroen e fosse interessato, sappia che il prezzo parte da 13.900 euro. Se invece si dovesse possedere già una Citroen Ami, è disponibile un kit personalizzabile a partire da 4.200 euro (senza montaggio e verniciatura). A questo c’è poi la possibilità di aggiungere accessori esclusivi per rendere l’esperienza ancora più completa.

Un nuovo look per un’auto senza tempo per una piccola Citroen

L’interno dell’auto rimane fedele alla versione originale della Citroen Ami, ma con nuove opzioni di personalizzazione. Tra queste, gli interni in ecopelle per chi vuole aggiungere un tocco di lusso a un veicolo già distintivo. I colori disponibili spaziano dai toni più sobri, come il grigio e il blu, a quelli più vivaci come il giallo o l’arancione, fino ad arrivare a tonalità premium, tra cui il grigio opaco e il verde metallizzato. Come mai il pubblico sembra così entusiasta di questa reinterpretazione? Forse perché Caselani è riuscita a unire la praticità di un veicolo elettrico con il fascino intramontabile di un design rétro. L’auto, presentata al Salon Rétromobile 2025, risponde perfettamente alla domanda di chi cerca non solo un mezzo di trasporto, ma anche una piccola opera d’arte su quattro ruote.