ho Mobile, ultimi giorni per questa promo FOLLE

Le offerte proposte dall’operatore telefonico virtuale ho Mobile sono davvero sensazionali, ma ce n’è una che ha da sempre lasciato di stucco per il suo elevato rapporto tra qualità e prezzo. Ci stiamo riferendo all’offerta shock denominata ho. 5,99 100 GB. Quest’ultima è stata proposta spesso in passato dall’operatore e sappiamo che è tornata da poco disponibile sul sito ufficiale dell’operatore. Tuttavia, gli utenti interessati ad attivarla avranno circa una settimana per averla, dato che dopo l’operatore non la renderà più disponibile.

ho. 5,99 100 GB, ultima settimana per il ritorno della super offerta di ho Mobile

Gli utenti interessati a passare a ho Mobile avranno circa una settimana per poter attivare una delle offerte più convenienti dell’operatore telefonico virtuale. Come già accennato in apertura , infatti, ci stiamo riferendo all’offerta di rete mobile denominata ho. 5,99 100 GB. Quest’ultima è tornata da qualche giorno sul sito dell’operatore, ma come già detto non lo rimarrà per molto tempo.

Sul sito ufficiale dell’operatore, infatti, è presente un count down che riporta al momento 7 giorni ulteriori. Dopo di che, l’offerta smetterà di essere disponibile all’attivazione, salvo ovviamente qualche decisione dell’ultimo momento da parte di ho Mobile. Per chi ha intenzione di passare a ho Mobile, si tratta di un’occasione davvero speciale, dato che si può avere un’offerta davvero strepitosa e a basso costo.

Nello specifico, il bundle di ho. 5,99 100 GB include ogni mese fino a ben 100 GB di traffico dati. Il bundle include poi ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms senza limiti verso tutti i numeri. Il costo per avere tutto questo sarà di soli 5,99 euro al mese. L’offerta in questione sarà disponibile all’attivazione per tutti i nuovi clienti dell’operatore, sia chi attiverà un nuovo numero sia chi richiederà la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali.