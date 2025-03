ho. Mobile ha la miglior offerta da 200 GB: c’è il 5G gratis ogni mese

ho. Mobile ha annunciato una nuova promo che introduce finalmente il 5G tra le sue opzioni. Il nuovo piano include 200 GB di traffico dati, minuti e SMS illimitati a un costo di 9,99€ al mese per sempre. In molti diranno di certo che offerte di questo tipo sono comuni e che anche altri gestori le mettono a disposizione. Questo è vero, non c’è dubbio, ma allo stesso tempo ora c’è un’arma in più che può arricchire l’arsenale di ho. Mobile: il 5G. L’azienda infatti dispone della massima qualità di rete da includere nelle sue offerte e dunque anche in questa soluzione che è disponibile per un prezzo a questo punto molto vantaggioso.

Un’offerta completa e flessibile con ho. Mobile

Questa promozione porta un pacchetto ricco di servizi a un prezzo competitivo. Ecco i dettagli:

200 GB di traffico dati , ora con rete 5G inclusa ;

, ora con ; Minuti senza limiti verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; SMS illimitati per comunicare senza restrizioni;

per comunicare senza restrizioni; Prezzo fisso di 9,99€ al mese , senza aumenti futuri;

, senza aumenti futuri; Attivazione a partire da 2,99€, variabile in base all’operatore di provenienza.

Attivazione rapida: ci sono eSIM e SPID per gli utenti

ho. Mobile offre due modalità di attivazione:

eSIM a 1,99€ , che permette di attivare subito il servizio senza attendere la SIM fisica ;

, che permette di ; SIM tradizionale, disponibile con spedizione a domicilio o ritiro in edicola, attivabile anche tramite SPID.

WhatsApp offre assistenza agli utenti ho. Mobile

Un’altra novità introdotta da ho. Mobile è il servizio di assistenza clienti su WhatsApp, che permette di ricevere supporto in modo più veloce e pratico.

Grazie all’introduzione del 5G e della nuova assistenza digitale, questa offerta rappresenta una delle proposte più complete per chi cerca tanti Giga a un prezzo conveniente. C’è dunque da prendere al volo una soluzione straordinaria, qualcosa che potrebbe non tornare più nei prossimi mesi. Tutti i dettagli sono chiaramente disponibili sul sito ufficiale.