Apple e l’addio alle porte: un’idea abbandonata

Apple, di recente, sembra abbia preso in considerazione un’ importante decisione. Ovvero la possibilità di eliminare completamente le porte fisiche dall’iPhone 17 Air, puntando su un design minimalista e sulla ricarica wireless. Un dispositivo senza ingressi sarebbe stato in linea con la filosofia adottata per l’Apple Watch. Il quale fin dal primo modello si ricarica esclusivamente tramite induzione. Pare però che l’azienda abbia accantonato questa soluzione a causa delle normative imposte dall’Unione Europea.

Apple e il timore di un nuovo “Bendgate”

A quanto pare L’UE ha stabilito l’obbligo dell’USB-C per tutti gli smartphone, imponendo agli sviluppatori di garantire standard comuni per la ricarica e il trasferimento dati. Di conseguenza, eliminare la porta avrebbe potuto attirare l’attenzione delle autorità regolatorie, esponendo Apple a nuove controversie. Ecco quindi che per evitare problemi, il colosso di Cupertino ha scelto di mantenere l’USB-C sull’iPhone 17Air. Almeno per il momento.

Oltre alla questione delle porte, Apple ha valutato anche la possibilità di realizzare un iPhone 17 Air con un display più grande. Nello specifico ha preso in considerazione l’ idea di una schermo da 6,9”, avvicinandosi così alle dimensioni dell’iPhonePro Max. Ma anche questa idea sarebbe stata scartata per evitare possibili problemi di resistenza strutturale.

Il motivo di questi ripensamenti riportano al “Bendgate”, il caso che nel 2014 colpì iPhone 6 e 6Plus. Ma vediamo meglio cosa è successo: Dopo il lancio, molti utenti iniziarono a segnalare che i dispositivi tendevano a piegarsi con facilità. Documenti interni emersi in seguito rivelarono che Apple era già consapevole del problema prima dell’uscita sul mercato. Il modello 6 risultava infatti oltre tre volte più incline alla flessione rispetto al suo predecessore. Mentre la variante Plus lo era addirittura di sette volte di più.

Per evitare una nuova controversia, l’azienda quindi ha preferito ridurre lo spessore dell’iPhone 17 Air di circa il 20%, mantenendo però un formato più compatto. In questo modo avrebbe trovato un equilibrio tra innovazione e resistenza strutturale, senza rischiare di ripetere gli errori del passato.