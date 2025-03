Vodafone: le Silver ancora disponibili, ecco fino a 200 GB al mese

La scelta ricade spesso su Vodafone quando si vuole avere il meglio da un gestore mobile con una qualità ineccepibile. Effettivamente anche questa volta ci sono delle offerte che il gestore propone solo a coloro che arrivano da un operatore virtuale o da Iliad, con cui intende battere ogni record. Si parla quindi delle nuove tariffe Silver 100 e Silver 150 offrono fino a 150 GB in 4G, con la possibilità di ottenere 50 GB extra gratuitamente attivando il servizio Smart Pay. Tutto è ovviamente incluso e non ci sono trabocchetti: l’offerta presa singolarmente è così come viene descritta in basso, tutto molto semplice.

Le offerte Vodafone disponibili sono queste qui

Silver 100 : offre 100 GB in 4G , minuti illimitati e 200 SMS a 7,99€ al mese ;

: offre , minuti illimitati e a ; Silver 150: include 150 GB in 4G, minuti illimitati e 200 SMS per 9,99€ al mese.

Per entrambe, il primo mese ha un costo promozionale di 5€, anziché il prezzo standard.

50 GB extra con Smart Pay, tutto molto semplice

Chi attiva Smart Pay, il servizio che permette di ricaricare automaticamente la SIM con addebito su conto corrente o carta di credito, riceve 50 GB in più senza costi aggiuntivi. Questo porta i pacchetti dati a 150 GB per la Silver 100 e 200 GB per la Silver 150, senza modificare il prezzo mensile. Non c’è dunque nulla di più comodo in questi frangenti.

Offerte disponibili solo per chi passa a Vodafone

Queste promozioni sono riservate esclusivamente a chi effettua la portabilità del numero da Iliad o da un operatore virtuale. Gli utenti provenienti da altri gestori non possono aderire a queste tariffe.

Come attivare le offerte

Le nuove promozioni possono essere attivate online o nei negozi Vodafone, con la possibilità di beneficiare del primo mese a soli 5€.

Grazie a queste offerte, Vodafone offre tanti giga, chiamate illimitate e un prezzo fisso garantito, con in più la possibilità di ottenere 50 GB extra attivando Smart Pay gratuitamente.