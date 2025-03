Realme P3: potenza e autonomia ad un prezzo super accessibile

Realme continua ad ampliare la sua serie di smartphone con il lancio ufficiale del RealmeP3. Ovvero un dispositivo che punta a offrire buone prestazioni a un prezzo davvero competitivo. Dopo aver presentato la variante Ultra, l’azienda ha deciso di introdurre questa versione, destinata inizialmente al mercato indiano.

Il Realme P3 condivide molte delle caratteristiche tecniche del Neo7x, il modello annunciato in Cina lo scorso febbraio. La principale differenza sta però nella configurazione della memoria, il quanto il P3 arriva con 6 o 8GB di RAM e tagli di archiviazione da 128 o 256 mGB. Rispetto alla variante cinese, che offre altri tipi di configurazione. Questa scelta consente di mantenere un costo contenuto. Cosicché il dispositivo possa essere più accessibile a una pluralità di persone, senza però sacrificare troppo le prestazioni.

Realme P3:design sottile e batteria da record per un utilizzo prolungato

A livello hardware, il cuore del Realme P3 è il processore Snapdragon 6 Gen 4, un chip pensato per garantire efficienza energetica e reattività. Grazie a questa piattaforma, lo smartphone riesce a gestire con fluidità le applicazioni quotidiane e il gaming leggero, senza surriscaldarsi eccessivamente.

Uno degli aspetti più interessanti del Realme P3 è sicuramente la sua batteria da 6.000mAh. La quale garantisce un’ottima autonomia e supporta la ricarica rapida da 45W. Nonostante la capacità elevata, lo smartphone mantiene comunque un design sottile, con meno di 8mm di spessore. In più per coloro abituati a stare spesso a telefono il nuovo Realme risulta essere la scelta perfetta. Il motivo? La presenza di una camera di vapore che aiuta a dissipare il calore. Migliorando così l’esperienza d’uso durante il gaming o le operazioni più pesanti.

Il display AMOLED FHD+ da 6,67” offre una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Oltre che una luminosità di picco di 2.000nits e un touch sampling rate di 1.500Hz, garantendo immagini fluide e reattività elevata. Sul fronte fotografico, il Realme P3 è dotato di una fotocamera principale da 50MP con apertura f/1,8. Affiancata poi da un sensore di profondità da 2MP. La fotocamera anteriore da 16MP completa il comparto fotografico, offrendo buoni risultati per selfie e videochiamate.

Il sistema operativo è basato su Android 15 con Realme UI 6.0, offrendo un’interfaccia fluida e personalizzabile. Non manca il supporto all’NFC, utile per i pagamenti contactless. Il Realme P3 è già disponibile per il preordine in India, con un prezzo di partenza di circa 179€ per la versione base e circa 211€ per il modello con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Per ora, non ci sono informazioni ufficiali sulla distribuzione mondiale. Non è escluso però che il dispositivo possa arrivare anche in altri mercati.