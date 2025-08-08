Truffa phishing ad agosto: il messaggio pericoloso che svuota i conti

Sono moltissime le persone che si sono ritrovate nell’acqua fitta rete di una truffa molto pericolosa in questo errore. Secondo quanto riportato l’inganno sta correndo attraverso le caselle di posta elettronica, fregando quanti più utenti possibili in tempi brevissimi. Questa cosa purtroppo sta mettendo in grave difficoltà soprattutto gli utenti meno esperti ed è per questo che abbiamo scelto di dare delle linee guida.

La nuova truffa che arriva tramite posta elettronica è pericolosissima: ecco cosa sta succedendo

Stanno accadendo delle cose molto particolari sul web ultimamente con le truffe che sembrano essere diventate sempre più pericolose ed attente ai comportamenti degli utenti. Proprio per questo motivo abbiamo deciso di segnalare un messaggio molto ambiguo, il quale avrebbe fatto cascare nel tranello molte persone soprattutto in queste ultime settimane. In basso c’è il testo completo che, ricordiamo, va evitato a tutti i costi:

“Come stai? Voglio conoscerti, mi chiamo Mabel, sono una donna piuttosto succosa e matura.

Sono attivo e allegro, mi considero una forte personalità. Sogno di fare tante cose nella natura, questa è una meravigliosa sensazione di libertà unita a una grande soddisfazione.

Il mio piccolo viso si rallegra al pensiero, voglio essere amata sempre e sorpresa dal mio uomo. I miei occhi si chiudono e il mio corpo trema di piacere.

Ti invito a discutere di questo problema, possiamo farlo nella chat, se vai sul mio profilo Mabel_hot, vedrai le mie foto.

La tua grande fan, Mabel.”

Si nota ad occhio nudo che si tratta di una truffa, un messaggio che tenta di accalappiare quanto più persone possibili facendo leva sulla loro inesperienza. L’unica cosa da ricordare è di non contattare assolutamente alcun indirizzo e-mail presente eventualmente nel testo, così come non scaricare assolutamente alcun allegato. Tutte queste cose sono fondamentali per evitare di cascare nella rete, e ricordate anche di evitare tutti i link.