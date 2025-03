Iliad: 250 GB al mese con il 5G, l’offerta arriva in compagnia di altre due soluzioni

Iliad continua a proporre tariffe trasparenti e senza vincoli, con tanti Giga e un prezzo bloccato per sempre. Le offerte di questo gestore attualmente vedono tra le proprie fila la Giga 250 e la Giga 200, disponibili sia per nuovi clienti che per chi è già utente Iliad. Per i più curiosi, o meglio per coloro che sono già clienti di Iliad e che vogliono cambiare promo, ecco una terza opzione che è rappresentata dalla famosa Giga 150.

Le offerte attivabili da parte di Iliad per i clienti

Attualmente, Iliad offre due piani aperti sia ai nuovi clienti che a chi è già utente. Ecco tutte le informazioni:

Giga 250 : offre 250 GB in 5G, minuti illimitati e SMS senza limiti a 11,99€ al mese ;

: offre a ; Giga 200: include 200 GB in 5G, chiamate e messaggi illimitati per 9,99€ al mese.

Chi è già cliente può passare a una di queste tariffe solo se ha attivo un piano con un prezzo inferiore a quello della nuova offerta scelta.

L’opzione per chi è già cliente è ottima

Per chi è già con Iliad e vuole un piano più ricco di Giga, esiste anche Giga 150, una promozione non disponibile per i nuovi utenti. Questa tariffa è dedicata a chi desidera più dati senza cambiare operatore e vuole passare da un piano con meno contenuti a uno più generoso.

Un’offerta senza sorprese, Iliad non frega nessuno

Come sempre, Iliad garantisce un prezzo bloccato nel tempo, senza aumenti e senza costi nascosti. Chiunque può attivare una delle promozioni disponibili, scegliendo una tariffa chiara e senza vincoli. Questa è una delle peculiarità più importanti di Iliad, ovvero quella di lanciare un’offerta che dura per sempre senza mai cambiare, né per quanto riguarda i contenuti, né per quanto riguarda i prezzi. Sul sito ufficiale sono comunque disponibili tutte le informazioni di rito, quelle che servono per avere le idee ben chiare.