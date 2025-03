BYD Tang, il nuovo SUV elettrico da 517 CV arriva in Italia

BYD continua a lavorare al fine di portare sul mercato nuovi modelli che si contraddistinguono grazie a un ottimo rapporto qualità/prezzo. Oggi è la volta dell’ufficializzazione del nuovo SUV Tang che arriva sul mercato italiano andando ad ampliare la proposta di modelli elettrici.

Un nuovo SUV che si prepara a conquistare gli utenti in certa di una soluzione ideale per famiglie numerose. Non a caso, infatti, si tratta di un modello in grado di offrire spazio per 7 passeggeri. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli diffusi dall’azienda cinese.

BYD Tang: il nuovo SUV arriva in Italia

Il parco auto circolante in Italia andrà ad arricchirsi con una nuova proposta su cui l’azienda cinese BYD ha lavorato attentamente. Il SUV Tang, con una lunghezza di circa cinque metri, è ideale per le famiglie che necessitano di tanto spazio e un comfort adeguato per poter viaggiare. Come anticipato, infatti, parliamo di un modello che arriva sul mercato con l’intento di conquistare gli utenti con famiglie numerose, potendo ospitare fino a 7 passeggeri.

A contraddistinguere il SUV BYD Tang, la presenza di un doppio motore elettrico e presenza della trazione integrale. Nello specifico, il SUV dispone di 517 CV ed è in grado di effettuare uno scatto da 0 a 100km/h in un periodo di tempo pari a soli 4,9 secondi. Per quanto riguarda la velocità massima si parla invece di 190 km/h. Alla base non mancano, inoltre, celle LFP che offrono un’autonomia di 530 km (ciclo WLTP).

Non manca un’adeguata tecnologia a bordo dell’abitacolo, considerando che il Tang dispone di un pannello della strumentazione digitale da 12,3 pollici e di un display da 15,6 pollici dedicato al sistema infotainment. Incluso naturalmente il supporto per Android Auto e Apple CarPlay.

Gli utenti che vogliono acquistare questo nuovo veicolo del marchio BYD devono spendere una cifra pari a 72.950 euro.