Oppo: indiscrezioni relative alla nuova gamma Find X8S

L’universo degli smartphone è in continua evoluzione. Con nuovi dispositivi che ridefiniscono il discorso di design, prestazioni e funzionalità. In tale scenario, il prossimo arrivo della serie Oppo Find X8 rappresenta un interessante passo avanti. È già noto uno dei modelli che farà parte di questa famiglia, il tanto atteso Find X8S. Un dispositivo compatto che ha suscitato grande curiosità tra gli appassionati di tecnologia. Un aspetto che ha subito attirato l’attenzione riguarda proprio la dimensione del Find X8S.

OPPO: i dettagli emersi sul nuovo Find X8S

Il dispositivo presenta uno schermo da 6,3 pollici. Si presenta come uno smartphone compatto. Sotto la scocca, il Find X8S promette di non deludere. Tra le sue caratteristiche principali ci sono una ricarica cablata ultraveloce da 80W. Con una ricarica wireless, e un teleobiettivo periscopico. Inoltre, la certificazione di resistenza all’acqua e alla polvere rende il dispositivo ancora più robusto. Una scelta interessante da parte di Oppo riguarda la decisione di non chiamare il modello compatto “Mini“, ma X8S. Evitando così di etichettarlo come una versione ridotta.

Al fianco del Find X8S arriverà anche il modello Find X8S+. Un dispositivo leggermente più grande, con un display da 6,6 pollici. La batteria supererà i 5.700 mAh. Per il design, ci sono cornici sottilissime e uno spessore di poco più di 7 mm. La versione Plus, pur mantenendo molte delle caratteristiche del modello base, si propone come una scelta ideale per chi cerca una maggiore autonomia e un display più ampio. Il tutto senza rinunciare alla portabilità.

Infine, il vero protagonista di questa serie sarà il Find X8 Ultra. Un vero top di gamma che promette di spingere al massimo le capacità di Oppo. Con uno schermo 2K e cornici ultra-sottili, il nuovo modello si distinguerà anche per la presenza di due teleobiettivi periscopici (3x e 6x). La batteria, invece, è di oltre 6.000 mAh. Con tali caratteristiche i nuovi modelli Oppo promettono importanti innovazioni. Non resta che attendere per conoscere ulteriori dettagli sui prossimi smartphone.