Apple: confermati i problemi con Siri?

Apple si trova ad affrontare una fase particolarmente delicata nel settore dell’intelligenza artificiale. Quest’ultimo riguarda Siri protagonista di alcuni problemi tecnici. L’azienda aveva investito molto nelle potenzialità del proprio assistente vocale, ma sono emerse alcune sfide interne. A confermarlo è stato Robby Walker, senior director della divisione AI, durante una riunione interna. Qui ha ammesso che i ritardi nel lancio delle nuove funzionalità erano “spiacevoli e imbarazzanti”. La decisione di annunciare pubblicamente le novità prima che fossero pronte ha, infatti, peggiorato ulteriormente la situazione.

Apple: cosa è successo con Siri?

Le funzionalità in questione dovevano essere parte integrante di iOS 18.5. Eppure, a causa di problemi tecnici e bug imprevisti, il rilascio è stato posticipato più volte. Tale rinvio ha gettato un’ombra sulla capacità dell’azienda di soddisfare le promesse fatte agli utenti. La situazione, inoltre, ha avuto ripercussioni anche sui mercati finanziari. A tal proposito, le azioni di Apple hanno perso circa il 16% dall’inizio dell’anno.

Il vero problema, come emerso dalle parole di Walker, è che le nuove funzioni di Siri, quando funzionano, sono affidabili solo nel 66-80% dei casi. Tale livello di performance è inaccettabile per gli standard di Apple. L’azienda di Cupertino da sempre ha puntato sulla qualità. Walker ha cercato di risollevare il morale del team, sottolineando i progressi già raggiunti. Ma ha anche ammesso che non saranno rilasciati al pubblico nuovi aggiornamenti finché non raggiungeranno una stabilità totale.

Con l’intenzione di correggere il tiro, Apple sta ora valutando una riorganizzazione del team AI. Ciò senza però licenziare i vertici, ma forse rivedendo il management. Apple ha piani molto ambiziosi per Siri, con l’obiettivo di renderlo un assistente sempre più conversazionale e competitivo. Tale obiettivo, però, richiederà importanti cambiamenti infrastrutturali e potrebbe non essere raggiunto prima del 2027. Dunque, anche se Apple ha fatto notevoli progressi, la strada per il rilancio di Siri e per il consolidamento della sua leadership nel settore dell’intelligenza artificiale è ancora lunga e incerta.