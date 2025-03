Kena proroga la super promo Kena Imperdibile

L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha da poco deciso di prolungare la disponibilità di una delle sue offerte bomba dell’ultimo periodo. Questa volta si tratta della nuova promo denominata Kena 4,99 Imperdibile ,nota in passato anche con il nome di Kena 4,99 Flash 100 Online. Quest’ultima sarebbe infatti dovuta terminare qualche giorno fa. Ora, però, gli utenti potranno attivarla ancora per qualche altro giorno. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Kena 4,99 Imperdibile, arriva la nuova proroga della super offerta dell’operatore virtuale

Gli utenti interessati a passare all’operatore telefonico virtuale Kena Mobile potranno ancora farlo attivando una delle super offerte mobile dell’operatore. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata Kena 4,99 Flash 100 Online, nota ora con il nuovo nome di Kena 4,99 Imperdibile. Quest’ultima rimarrà dunque a disposizione degli utenti per qualche altro giorno.

Secondo quanto riportato ufficialmente online, l’offerta in questione rimarrà disponibile all’attivazione fino alla giornata di martedì prossimo, ovvero 25 marzo 2025. L’offerta sarà sempre disponibile all’attivazione da parte dei nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici, compresi i seguenti:

Iliad, PosteMobile, Lyca Mobile, CoopVoce, Fastweb, 1Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTmobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile e WithU.

Come da tradizione dell’operatore virtuale, si tratta anche questa volta di una super offerta davvero conveniente e con un ottimo bundle mensile. Nello specifico, l’offerta Kena 4,99 Imperdibile arriva ad includere ogni mese ben 100 GB di traffico dati per navigare in tutta tranquillità con supporto alla navigazione 4G. Oltre a questo, gli utenti potranno anche utilizzare ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche fino a 200 sms verso tutti i numeri. Come suggerisce anche il nome, il costo dell’offerta è di soli 4,99 euro al mese.