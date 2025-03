Microsoft Teams: arriva la scrittura in tempo reale per migliorare i meeting

Sta per arrivare una grande novità su Microsoft Teams. Gli utenti infatti potranno a breve avere a disposizione la funzione Real-Time Text (RTT). Questa consentirà di scrivere e inviare messaggi in tempo reale durante le riunioni. Stando ai piani ufficiali dell’azienda, tutto dovrebbe arrivare proprio nel corso del prossimo mese di maggio. Questo è quanto trapela in queste ore.

Questa funzione non va confusa con la chat già integrata in Teams. La differenza principale è che RTT sarà strettamente legata alla trascrizione automatica dei discorsi, permettendo ai partecipanti di comunicare in modo ancora più fluido e immediato.

Maggiore accessibilità e interazione durante le riunioni

L’obiettivo di Real-Time Text è migliorare l’accessibilità e l’inclusività della piattaforma. La funzione sarà particolarmente utile per:

Chi preferisce scrivere anziché parlare , sia per necessità che per comodità;

, sia per necessità che per comodità; Persone con difficoltà uditive , che potranno seguire la trascrizione e interagire in tempo reale senza interruzioni;

, che potranno seguire la trascrizione e interagire in tempo reale senza interruzioni; Situazioni in cui il microfono non può essere utilizzato, come ambienti rumorosi o riunioni in spazi condivisi.

Questa aggiunta colma una lacuna importante di Teams, rendendo il software più competitivo rispetto ad alternative come Google Meet e Zoom, che già offrono strumenti avanzati per la comunicazione scritta.

Un futuro senza Skype e con un Teams sempre più completo

L’introduzione di RTT arriva in un momento significativo per Microsoft: Skype sarà ufficialmente dismesso a maggio 2025. In questo modo Microsoft fa capire chiaramente qual è il suo obiettivo, ovvero di rendere sempre di più Teams la sua piattaforma base, quella più importante per la comunicazione.

Almeno per il momento per quanto riguarda questa nuova funzionalità, non c’è una data di rilascio ufficiale da parte di Microsoft. La roadmap comunque conferma che l’aggiornamento è in arrivo. Chi utilizza Teams potrà presto beneficiare di questa novità, che promette di rendere la comunicazione testuale più immediata e accessibile durante le riunioni online.