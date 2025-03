Kena Mobile, 200 GB ogni mese quasi gratis: questa promo è divina

Kena Mobile ha lanciato una nuova promozione che offre tanti giga a un prezzo fisso e senza sorprese. Il nome di questa opzione è Promo 100 e include al suo interno il meglio. Ci sono infatti ben 200 GB in 4G, minuti e SMS illimitati a 5,99€ al mese. Oltre a questo, il primo mese è completamente gratuito, un vantaggio mette gli utenti in condizioni di non poter rifiutare.

Cosa prevede l’offerta Promo 100 di Kena Mobile tutti i mesi e per sempre

Chi attiva questa promozione avrà tutto ciò che chiede, peraltro pagando pochissimo. Il bello delle promo di Kena Mobile infatti è che costano poco con tutto incluso e che durano per sempre. Ecco i dettagli:

200 GB in 4G ogni mese;

ogni mese; Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; 200 SMS inclusi ;

; Prezzo fisso di 5,99€ al mese garantito nel tempo ;

; Primo mese completamente gratuito ;

; Consegna della SIM gratuita.

Questa offerta è riservata a chi arriva da Iliad o da altri operatori virtuali, mentre chi proviene da TIM, Vodafone o WindTre non può aderire.

Primo mese gratis e nessun costo nascosto: la trasparenza è affare di Kena Mobile

Uno degli aspetti più interessanti della Promo 100 è che il primo mese è gratuito, permettendo ai nuovi clienti di testare il servizio senza costi iniziali. Il prezzo rimane invariato nel tempo, senza aumenti imprevisti o costi nascosti.

Attivazione semplice e SIM spedita gratis

L’attivazione può essere effettuata direttamente online o nei negozi Kena Mobile, con la spedizione gratuita della SIM, così gli utenti non devono preoccuparsi di costi extra.

Con questa promozione, Kena Mobile si conferma tra gli operatori più competitivi per chi vuole tanti giga, una tariffa conveniente e un servizio senza brutte sorprese. Molti utenti che hanno sottoscritto queste offerte riferiscono di non aver mai visto rimodulazioni in corso d’opera e di aver continuato per sempre con gli stessi prezzi.