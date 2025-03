iPhone 16e: lo smartphone di Apple ha un problema che infuriare gli utenti

Il nuovo iPhone 16e sta facendo parlare di sé, ma non solo per le sue novità. Molti utenti stanno segnalando un problema piuttosto frustrante: l’audio Bluetooth che si interrompe o balbetta quando il telefono è connesso a più dispositivi contemporaneamente.

Secondo numerosi post apparsi su Reddit, X (Twitter) e il forum di supporto Apple, la situazione diventa evidente soprattutto quando si utilizzano auricolari Bluetooth e uno smartwatch non Apple, come un Garmin o un Fitbit. La musica o le chiamate si bloccano per qualche istante, creando un’esperienza tutt’altro che piacevole.

Cosa sta succedendo con iPhone 16e

Le segnalazioni indicano che il problema si verifica quando due o più dispositivi Bluetooth tentano di comunicare contemporaneamente con l’iPhone 16e. Gli utenti che utilizzano un Apple Watch e degli AirPods Pro 2 sembrano non riscontrare problemi, ma chi collega auricolari di terze parti e uno smartwatch non Apple nota fastidiosi scatti nell’audio.

Uno dei casi più eclatanti è stato riportato da Ryan Haines di Android Authority, che ha testato l’iPhone 16e con un Garmin Instinct 3 AMOLED e degli auricolari Shokz OpenRun Pro, riscontrando il problema in modo evidente.

Il problema potrebbe essere dell’hardware o di iOS

Almeno per ora gli utenti non hanno capito il problema da dove provenga e non è per nulla chiaro. Qualcuno punterebbe il dito contro il nuovo modem Apple C1, contro un hardware in generale o contro un bug di iOS 18.3.x. Apple non si è ancora pronunciata in merito per cui non ci sono indicazioni su cui basarsi.

La situazione dunque è davvero particolare e bisognerà solo attendere nuove informazioni. La problematica purtroppo sta andando per le lunghe e avrebbe coinvolto un numero di utenti davvero enorme. A quanto pare tutto potrebbe risolversi con un nuovo aggiornamento ma almeno per ora non se ne ha la sicurezza. Staremo a vedere cosa succederà nelle prossime settimane.