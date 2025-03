OnePlus lavora ad un nuovo pieghevole

Secondo alcune indiscrezioni sembra che OnePlus è al lavoro su un nuovo smartphone pieghevole. Il nome in codice è “Pagani“. Si tratta di un progetto che promette di rilanciare il marchio nel settore dei dispositivi pieghevoli. L’informazione arriva da due leaker. Entrambi generalmente considerati affidabili sulle strategie dell’azienda. Al momento, però, non ci sono molti dettagli concreti su tale progetto, il cui lancio è previsto per il 2026.

OnePlus sta lavorando ad un nuovo smartphone pieghevole

Il percorso dell’azienda nel mercato dei pieghevoli è iniziato con un dispositivo strettamente collegato a Oppo. In particolare, il primo pieghevole targato OnePlus, lanciato come “OnePlus Open“, era essenzialmente una versione internazionale dell’Oppo Find N3. Tale tipo di strategia ha permesso a OnePlus di entrare nel mercato con un prodotto già rodato ma, al tempo stesso, ha evidenziato un legame molto stretto con le tecnologie e i design sviluppati da Oppo.

Nonostante ci si aspettasse l’arrivo del modello “OnePlus Open 2” come variante globale del nuovo Oppo Find N5, la compagnia ha deciso di saltare tale generazione. L’azienda, infatti, ha annunciato che il prossimo pieghevole non vedrà la luce fino al prossimo anno. Le ragioni dietro tale approccio più cauto non sono ufficialmente note. Appare però evidente che la questione dei costi di produzione abbia un peso considerevole. I dispositivi pieghevoli richiedono soluzioni ingegneristiche avanzate e materiali costosi. Considerando ciò, produrre tali smartphone su larga scala per il mercato globale potrebbe non essere ancora economicamente sostenibile per l’azienda.

Nonostante le speculazioni, OnePlus sembra determinata a continuare la propria avventura nel settore dei pieghevoli. Prendendosi però il tempo necessario per ottimizzare il progetto “Pagani” e garantirne il successo al momento del lancio. Il 2026 potrebbe quindi segnare un nuovo inizio per il brand nel segmento dei dispositivi pieghevoli. Con un prodotto rivoluzionario e pensato per competere con i principali concorrenti sul mercato.