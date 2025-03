Android 16: l’icona della batteria sta per cambiare, sarà bellissima

La volontà di Google di migliorare il suo sistema operativo mobile è chiara e lo si può vedere con tutte le indiscrezioni che stanno venendo fuori proprio rispetto ad Android 16. In queste ore, secondo quanto riportato, ci sarebbe una nuova notizia interessante: l’icona della batteria verrà totalmente rivoluzionata. Non ci sarà più il classico simbolo di colore bianco che gli utenti vedono da tempo, ma un nuovo design con colori che cambiano in base allo stato della batteria.

Un’icona più intuitiva e visibile

Nella Beta 3 di Android 16, il simbolo della batteria ora si colora in modo differente in base alla situazione:

Bianco quando la batteria è carica e non in fase di ricarica;

quando la batteria è carica e non in fase di ricarica; Rosso quando il livello di carica è basso;

quando il livello di carica è basso; Verde quando il dispositivo è collegato al caricabatterie.

Oltre alla nuova colorazione, Google ha modificato anche il font della percentuale della batteria, rendendolo più visibile e leggibile. Inoltre, l’icona stessa è stata leggermente ruotata rispetto alla versione precedente.

Un cambiamento che potrebbe arrivare più tardi

L’aggiornamento dell’icona della batteria non è l’unico intervento di Google sulla barra di stato. La compagnia sta infatti testando anche nuove icone per il Wi-Fi, il segnale mobile e la modalità aereo, con un design più moderno rispetto a quello introdotto con Android 5.0 Lollipop.

Al momento, però, le nuove icone non sono ancora abilitate di default nella Beta 3 di Android 16. Google potrebbe decidere di rilasciarle più avanti, magari con un aggiornamento intermedio nel corso dell’anno o addirittura con Android 17 nel 2026.

Questo fa parte di una serie di passi in avanti che il sistema operativo si sta apprestando a fare. Google non vuole infatti che gli utenti si lamentino sempre delle stesse problematiche e proprio per questo motivo ha deciso di lanciare un OS parzialmente rivoluzionato. Staremo a vedere quali saranno le novità più interessanti in arrivo.