Gemini ora è disponibile anche senza avere un account: ecco cosa cambia

Google ha deciso di rimuovere l’obbligo di login per accedere a Gemini AI nella sua versione web, almeno negli Stati Uniti. Questa scelta rappresenta un importante cambiamento nella strategia dell’azienda, che finora ha sempre richiesto un account Google per interagire con il suo assistente AI.

L’accesso senza autenticazione sarà possibile direttamente dal sito di Gemini, anche in modalità incognito, consentendo agli utenti di testare il chatbot senza dover condividere i propri dati. Tuttavia, questa apertura arriva con alcune limitazioni importanti.

Cosa si potrà (e non si potrà) fare senza login su Gemini

Gli utenti che accedono a Gemini senza un account avranno a disposizione solo una versione base dell’AI, con diverse restrizioni:

Accesso solo al modello Gemini 2.0 Flash , pensato per risposte rapide e attività quotidiane;

, pensato per risposte rapide e attività quotidiane; Esclusione dei modelli più avanzati , come Flash Thinking, Deep Research e Personalization;

, come Flash Thinking, Deep Research e Personalization; Impossibilità di caricare file , limitando l’uso per documenti o immagini;

, limitando l’uso per documenti o immagini; Nessuna cronologia delle chat, con conversazioni che vengono cancellate alla chiusura del browser.

Per sfruttare tutte le funzionalità avanzate, inclusa la personalizzazione e la possibilità di riprendere chat precedenti, sarà ancora necessario accedere con un account Google.

Più privacy, ma solo sulla versione web

Questa novità offre un vantaggio in termini di privacy, poiché chi vuole interagire con Gemini senza associare le proprie richieste a un account ora potrà farlo. Questa mossa arriva dopo che alcuni studi hanno evidenziato come Gemini raccolga più dati rispetto ai concorrenti, come ChatGPT.

Va sottolineato che la modifica riguarda solo la versione web: su Android e iOS sarà ancora obbligatorio il login per utilizzare l’AI di Google. Questa scelta da parte del colosso americano risulta molto simile a quella adottata anche da OpenAI in passato, in quanto consente agli utenti di utilizzare ChatGPT senza nessun tipo di limite anche non avendo un account. Si tratta quindi dell’inizio di una nuova era per Gemini.