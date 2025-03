Gemini AI prende il posto di Google Assistant

Google ha annunciato ufficialmente che GoogleAssistant sarà sostituito da Gemini AI entro la fine del 2025. Questo cambiamento segna una svolta epocale nel settore dell’IA. Poiché il nuovo assistente prenderà il controllo su quasi tutti i dispositivi mobili. Solo i modelli più datati, con sistema operativo Android 9 o inferiore e con meno di 2GB di RAM, non riceveranno l’aggiornamento.

Gemini AI oltre gli smartphone: l’IA conquista ogni dispositivo

La transizione è già iniziata e milioni di utenti hanno scelto di utilizzare Gemini al posto di Assistant per le attività quotidiane. Google ha dichiarato che l’aggiornamento avverrà in modo automatico per la maggior parte degli utenti nei prossimi mesi. A partire dal 2026 infatti, GoogleAssistant non sarà più disponibile per il download né utilizzabile sulla maggior parte dei dispositivi.

Il futuro dell’IA non si limiterà però solo agli smartphone. In quanto Google prevede di estendere Gemini a una vasta tipologia di device. Tra cui tablet, smartwatch, automobili, smart TV e persino sistemi domotici. L’obiettivo è rendere l’interazione con la tecnologia ancora più fluida, integrando l’AI in ogni aspetto della vita quotidiana.

L’azienda ha assicurato che la qualità dell’esperienza utente sarà costantemente migliorata. Ma soprattutto che Gemini sarà in grado di svolgere quasi tutte le funzioni di Google Assistant. Dalla gestione del calendario alla ricerca di voli, fino all’invio di messaggi e alla consultazione delle previsioni meteo. Insomma tutto sarà supportato dalla nuova intelligenza artificiale.

Mentre Google accelera nell’implementazione dell’AI, Apple sta affrontando difficoltà nel rilascio della sua versione avanzata di Siri. Il ritardo accumulato da Cupertino è considerato un problema interno e potrebbe favorire ulteriormente la diffusione di Gemini. La corsa all’intelligenza artificiale è quindi sempre più accesa oltre che poi competitiva che mai. Ma il colosso di Mountain View sembra avere un netto vantaggio a riguardo e continua a fare passi avanti da gigante.