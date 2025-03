DJI Neo è in super OFFERTA su Amazon, prezzo da SALDO solo per oggi

DJI Neo è il drone più economico dell’intero catalogo dell’azienda cinese, un prodotto che si differenzia dai droni classici per il suo form factor e l’effettivo utilizzo per cui è stato effettivamente pensato, infatti viene definito a tutti gli effetti come mini drone, date le ridottissime dimensioni ed il peso di soli 135 grammi. Può stare quasi nel palmo di una mano, e si caratterizza per la possibilità di utilizzarlo anche senza radiocomando, basterà semplicemente premere il pulsante nella parte superiore per ottenere ugualmente ottimi risultati.

La telecamera posta nella parte anteriore permette la registrazione in UHD 4K, per una qualità nettamente superiore al normale, con colori definiti ed assolutamente precisi. Il drone può essere facilmente utilizzato anche in ambienti interni, data la presenza di paraeliche, ricordando infatti che non sono previsti sensori di prossimità e ciò porta a prestare sempre la massima attenzione nel suo controllo; le funzioni a cui è possibile accedere sono comunque ottime e completamente automatiche, come il tracciamento del soggetto, ma anche i più comuni QuickShot che hanno contraddistinto DJI da tutte le altre realtà del mercato.

DJI Neo, uno sconto che fa sognare i consumatori

Il prezzo di vendita di questo drone è di base non particolarmente elevato, dovete infatti sapere che il listino è di 349 euro, una cifra più che bilanciata per le prestazioni, prestando attenzione al fatto che la versione di cui vi parliamo nell’articolo è la Fly More Combo, ovvero con caricabatterie triplo dedicato, radiocomando RC-N3 e 3 batterie incluse nel prezzo. L’ordine in questi giorni può essere effettuato con un risparmio di circa 40 euro sul listino, per arrivare così a spendere 309 euro, con consegna in tempi molto brevi. Potete ordinarlo subito qui.