Gmail si aggiorna: nuovo menu per gli allegati su Android e iOS

Google sta rilasciando un aggiornamento per Gmail che introduce un nuovo menu di gestione degli allegati, pensato per rendere più intuitiva l’interazione con i file ricevuti e inviati via email. L’aggiornamento, attualmente in fase di rollout per Android e iOS, punta a semplificare il flusso di lavoro degli utenti con un design più pulito e opzioni di accesso rapido ai file.

Un’interfaccia più intuitiva per gli allegati

Il nuovo menu degli allegati si presenta con un aspetto rinnovato, che migliora l’usabilità e rende più semplice visualizzare, scaricare e condividere i file ricevuti.

Le principali novità includono:

Design semplificato : il nuovo menu presenta pulsanti più grandi e opzioni disposte in modo più chiaro, migliorando l’accessibilità;

: il nuovo menu presenta pulsanti più grandi e opzioni disposte in modo più chiaro, migliorando l’accessibilità; Anteprima migliorata : gli utenti possono visualizzare rapidamente immagini, PDF e documenti senza doverli aprire in un’app separata;

: gli utenti possono visualizzare rapidamente immagini, PDF e documenti senza doverli aprire in un’app separata; Accesso rapido alle app di terze parti: Google ha ottimizzato l’integrazione con Google Drive e altre app di produttività, permettendo di salvare e condividere i file con un solo tocco

Grazie a queste modifiche, l’interazione con gli allegati diventa più veloce ed efficiente, riducendo il numero di passaggi necessari per completare operazioni comuni.

Disponibilità e rollout dell’aggiornamento

L’aggiornamento di Gmail con il nuovo menu degli allegati è attualmente in distribuzione e raggiungerà tutti gli utenti di Android e iOS nel corso delle prossime settimane. Non è richiesto alcun intervento manuale: la nuova interfaccia sarà attivata automaticamente con l’ultima versione dell’app Gmail.

Google continua così a migliorare la produttività e l’esperienza utente della sua app di posta elettronica, semplificando l’interazione con gli allegati e integrando funzionalità sempre più smart.

Nelle notizie correlate vi segnaliamo che la compagnia di Mountain View sta investendo ingenti risorse nell’allocazione dell’AI proprietaria all’interno dei suoi servizi di Workspace e non solo. Gemini oramai, sta per sostituire totalmente Google Assistant in quasi tutti i device e in tutti i ruoli.