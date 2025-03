Apple, rinvio del nuovo hub per smart home

Apple aveva intenzione di rilasciare al pubblico una nuova versione dell’ hub per la smart home, ma a causa dei ritardi nella realizzazione di Siri, è stata posticipata la data di presentazione. Infatti sembra che la versione aggiornata di Siri sia fondamentale per l’ hub per la smart home. Per questo motivo è importante che venga realizzato un dispositivo che abbia delle caratteristiche apprezzabili. Apple in questo senso ha voluto sistemare alcune funzioni importanti che Siri dovrà possedere all’ interno dell’ hub.

La versione di Siri presentata al WWDC 2024 aveva integrata Apple Intelligence che doveva essere inserita all’ interno di iOS 18.4. L’ azienda ha infatti dichiarato che ha bisogno di più tempo per perfezionare la tecnologia. Questo per offrire agli utenti un prodotto migliore e più interattivo in grado anche di viaggiare tra le app. La versione di Siri che Apple vorrebbe portare a termite avrà tutte quelle funzioni da tanto attese dagli utenti per un’ esperienza maggiore.

Apple, ritardo nel rilascio dell’ hub per smart home

L’ hub per smart home avrebbe integrato già la versione aggiornata di Siri, per questo è stata rimandati il suo rilascio. Per quanto riguarda questo dispositivo, sarà simile ad un iPad con un display da 6 o 7 pollici e un chip A18 con il supporto di Apple Intelligence. Ovviamente questo ritardo può anche non essere considerato tale dato che non è mai stata annunciata una data di lascio ufficiale. Il lancio della nuova versione di Siri è stimato per il 2025 e 2026, per cui anche l’ hub dovrebbe arrivare intorno a questo periodo. Essendo una versione dipendente da Siri la cosa principale e importante è realizzare un assistente molto versatile e funzionale. Per integrarsi al meglio con il contesto della smart home sono state incluse funzioni che utilizzano Apple Intelligence.

Quindi sembra che bisognerà aspettare per vedere l’ hub per smart home con Siri aggiornata, per cui l’ attesa continua fino a quando non verrà perfezionata Siri.