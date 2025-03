Very Winback 5,99, promo FOLLE per gli ex clienti

Anche per questa seconda metà del mese, l’operatore telefonico virtuale Very Mobile sta tentando alcuni suoi ex clienti con l’attivazione di un’offerta davvero super. Ci stiamo riferendo in particolare all’offerta di rete mobile denominata Very Winback 5,99. Come da tradizione di Very, si tratta di un’offerta davvero eccezionale e che include ogni mese una enorme quantità di giga per navigare, sempre a basso costo. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Very Winback 5,99, nuova super promo per gli ex clienti, ecco i dettagli

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Very Mobile sta proponendo ai suoi ex clienti l’attivazione di un’offerta favolosa. Come già accennato in apertura, l’offerta in questione si chiama Very Winback 5,99. In particolare, fino al 30 marzo 2025 l’operatore sta proponendo questa offerta nella sua versione più interessante.

Gli utenti potranno infatti usufruire dei primi due mesi di rinnovo in maniera totalmente gratuita. Per poter usufruire di questa promozione, gli utenti interessati dovranno utilizzare l’apposito codice promozionale presente nell’SMS inviato in queste ore dall’operatore virtuale Very Mobile. In questo modo, una volta effettuato l’acquisto della scheda sim e una volta attivata l’offerta, gli utenti potranno usufruire della super promo con i primi due rinnovi gratis.

Nello specifico, poi, gli ex clienti potranno attivare sul proprio numero un’offerta davvero eccezionale. Con Very Winback 5,99, infatti, gli utenti avranno a disposizione ogni mese fino a 200 GB di traffico dati validi per navigare anche con le nuove reti 5G. Oltre a questo, il bundle dell’offerta include anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms senza limiti da inviare verso tutti i numeri. Per avere tutto questo, come suggerisce il nome dell’offerta, gli utenti dovranno sostenere una spesa molto bassa di soli 5,99 euro al mese.

Per il momento, sembra che gli ex clienti avranno tempo fino al prossimo 30 marzo per tornare attivando questa offerta. Non è da escludere però che la promozione possa subire delle proroghe.