Android 16: il menù dedicato alla batteria continua lo sviluppo

A quanto pare la tematica legata alla batteria degli smartphone sta particolarmente a cuore a tutti i produttori tra i quali spicca anche Google, un menu dedicato alla salute della batteria effettivamente è sempre stato un grande assente all’interno del proprio sistema operativo ma ora sembra che le cose stiano per cambiare in primis per gli smartphone proprietari dell’azienda, i Pixel, era risaputo infatti che Google fosse al lavoro su un menu apposito da diverso tempo, il quale solo da poco ha iniziato a dare i primi segnali della sua esistenza, nella beta due di Android 16 infatti la presente tale menu ma era visualizzabile solo andando a modificare una stringa del codice sorgente, con la recente beta tre invece questo menu è facilmente accessibile dalle impostazioni dello smartphone e mostra alcuni dettagli in più rispetto al passato, ovviamente molte delle funzioni non sono ancora attive e funzionanti e probabilmente lo diventeranno solo dopo il rilascio globale della nuova impostazione, nonostante tutto però possiamo vedere qualche dettaglio in più.

Sulla scia degli altri produttori

Sembra proprio che Google abbia eseguito la strada intrapresa anche dagli altri produttori, come ad esempio Apple, all’interno del menu sono infatti disponibili dei dati che consentono di verificare lo stato di salute della batteria in modo da capire se è il caso di procedere ad una sostituzione o se si può ancora aspettare, come se non bastasse all’interno del menu, è presente anche l’opzione per attivare la ricarica ottimizzata e adattiva o per bloccare la carica ad un massimo dell’80%, queste sono tutte delle caratteristiche che consentono di incrementare la durata di vita della batteria in modo da doverla sostituire il più tardi possibile, attualmente questo menu però è visualizzabile solamente sui dispositivi della serie numero 9 o su Pixel 8a, non rimane che attendere le prossime beta per capire se Google estenderà tale funzionalità a tutti.