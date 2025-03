Google Calendar si aggiorna e cambia un dettaglio importante: utenti furiosi

Tra le applicazioni di Google più utilizzate in assoluto c’è senza ombra di dubbio Google Calendar. La piattaforma che serve a tutti per gestire i loro impegni, che siano di lavoro o peraltro, si è aggiornata proprio in queste ore portando un po’ di scompiglio tra gli utenti. Ci sarebbe stata infatti una modifica all’interno della piattaforma che non sarebbe piaciuta al pubblico, con molti che addirittura avrebbero valutato di cambiare applicazione.

Il cambiamento, che sembra essere stato introdotto verso fine febbraio, riguarda il modo in cui si visualizzano gli eventi quando si seleziona un giorno nella vista mensile.

Cosa è cambiato in Google Calendar

Gli utenti sono stati sempre abituati in un certo qual modo quando volevano programmare qualcosa. Bastava infatti toccare semplicemente una data in Google calendar per aprire la sezione “Programma”. Questa, che mostrava non solo gli eventi di quel giorno, ma anche quelli successivi in maniera molto chiara ora è un lontano ricordo. Con l’arrivo della nuova versione 2025.09.1-732918122) ecco infatti la sezione “Giorno”, che mostra solo gli eventi di quella giornata, senza il contesto dei giorni successivi.

Gli utenti protestano e cercano alternative

Le segnalazioni sulla modifica sono arrivate rapidamente sui forum di supporto Google, con diversi utenti che hanno espresso la loro frustrazione.

Un utente ha scritto: “Se questa cosa non cambia, passerò ad Apple Calendar”.

Altri hanno ammesso di sentirsi sollevati nel sapere che non si tratta di un bug, ma di una scelta precisa di Google .

. In molti hanno inviato feedback all’interno dell’app, chiedendo il ripristino del vecchio comportamento.

C’è una soluzione, ma non è immediata

Per chi si trova in difficoltà con la nuova visualizzazione, esiste un trucco per tornare rapidamente alla vista Schedule, anche se richiede un passaggio in più.

Un utente del forum ha scoperto che toccando il giorno e la data corrente in alto a sinistra nella vista “Day”, si passa immediatamente alla Schedule view. Un’alternativa più veloce rispetto al metodo tradizionale, che richiede di entrare nel menu delle opzioni e selezionare manualmente la vista desiderata.

Google tornerà sui suoi passi

Non è chiaro se Google modificherà nuovamente il comportamento della vista mensile, ma il numero crescente di lamentele potrebbe convincere l’azienda a reintrodurre l’opzione precedente. Per ora, chi non si trova a proprio agio con il cambiamento può solo adattarsi o cercare un’alternativa, sperando che Google ascolti i feedback ricevuti.