Very Mobile è uno degli operatori più attivi sul mercato. Le sue promo risultano sempre vantaggiose e accattivanti. A tal proposito, una delle offerte più amate è Very Esclusiva Giga x2. Di recente, l’operatore ha annunciato una notizia interessante. Ovvero vuole prorogare l’offerta. La promozione era inizialmente valida fino al 19 dicembre 2024. Ora è stata estesa al 20 gennaio 2025. La promozione include minuti ed SMS illimitati. Con 150 GB di internet in 4G. Il tutto al costo mensile di 4,99€. Un prezzo molto più che competitivo. Inoltre, i vantaggi non finiscono qui.

Very Mobile continua a proporre una delle sue offerte

La promo offre anche la possibilità di aggiungere il supporto al 5G. Ciò con un costo extra di 0,99€ mensili. L’offerta non è direttamente visibile nella homepage del sito Very Mobile. È disponibile, infatti, su una pagina dedicata, accessibile tramite campagne promozionali mirate. La scelta non è un caso. Non tutti possono attivare l’offerta. Quest’ultima è riservata ai nuovi clienti che richiedono la portabilità da operatori specifici. Tra cui Iliad, Fastweb e diversi operatori virtuali. La lista completa dei gestori compresi è disponibile sul sito web ufficiale di Very Mobile.

Un elemento distintivo della promozione è l’iniziativa “Porta un amico in Very”. Opzione valida anch’essa fino al 20 gennaio 2025. Quest’ultima permette ai clienti di invitare amici e conoscenti a passare a Very Mobile. Ciò gli permette di ottenere fino a 150 euro di ricariche gratuite. Inoltre, chi attiva l’offerta su invito riceve tre mesi gratuiti. Al primo rinnovo, infatti, viene accreditato un bonus di 15 euro, sufficiente a coprire i costi per tre mensilità.

Very Esclusiva Giga x2 rappresenta un’opportunità unica per chi desidera un servizio completo e conveniente. L’offerta si rivolge a chi cerca una soluzione capace di unire risparmio e qualità. Ciò conferma l’impegno di Very Mobile nel proporre pacchetti su misura per le esigenze di un pubblico sempre più attento al rapporto qualità-prezzo.