Open Fiber aggiorna la velocità FTTH GPON

Open Fiber si prepara ad un importante aggiornamento. L’azienda ha annunciato un’evoluzione della sua rete in fibra ottica FTTH GPON. Rendendo così disponibile un nuovo profilo di velocità con ben 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload su tutta la rete. Comprese le Aree Bianche e le Aree Nere. Tale innovazione segna un passo importante nel panorama delle telecomunicazioni in Italia. Ciò poiché permette di eliminare le differenze tra le varie zone coperte dalla rete di Open Fiber. Ciò per quanto riguarda la velocità massima raggiungibile.

Open Fiber: novità importanti per la velocità di connessione

Fino ad oggi, il profilo di velocità 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload era disponibile solo nelle aree coperte dal Piano Italia a 1 Giga. Mentre nelle altre zone, la velocità di upload era limitata a 500 Mbps. Grazie a tale estensione, Open Fiber raddoppia la velocità di upload su tutta la sua infrastruttura. Garantendo così una connessione più performante sia nelle grandi città che nei comuni più piccoli. Quest’ultimi, grazie agli investimenti pubblici del Piano BUL, stanno vedendo un miglioramento importante per i servizi di banda larga.

Tale modifica rappresenta anche un vantaggio per gli operatori che utilizzano i servizi wholesale gestiti direttamente da Open Fiber. Come OpenStream e OpenInternet. Gli operatori, infatti, possono offrire ai propri clienti una connessione a 2,5 Gbps/1 Gbps senza dover investire direttamente in una propria rete di accesso. Ciò usufruendo della rete FTTH GPON di Open Fiber. Grazie a tale modifica, non ci saranno più differenze significative tra le due reti in termini di velocità massima teorica. Favorendo così una parità di prestazioni tra i principali provider di rete fissa in Italia.

Per gli utenti che hanno già una linea attiva con il profilo 2,5 Gbps/500 Mbps, l’upgrade non avverrà in modo automatico. Gli operatori dovranno richiedere una modifica del profilo, che potrebbe comportare dei costi aggiuntivi. Non resta dunque che attendere e scoprire chi deciderà di procedere con tale novità. L’innovazione di Open Fiber rappresenta un miglioramento importante per la connettività in fibra ottica in Italia.