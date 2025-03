WindTre, aumenti in arrivo sulla rete fissa

A partire dal 1° giugno 2025, WindTre applicherà una nuova rimodulazione ai clienti di rete fissa. Sembra infatti che il costo mensile di alcune offerte subirà in aumento di almeno 2€ al mese. La notizia è stata ufficializzata attraverso la pagina “WindTre Informa” del sito ufficiale dell’operatore, nella sezione dedicata alle modifiche contrattuali.

WindTre: comunicazioni e recesso senza costi per chi non accetta l’aumento

I clienti coinvolti riceveranno un avviso personalizzato all’interno della propria fattura di marzo 2025. WindTre però non ha ancora reso nota una lista dettagliata delle offerte colpite dalla modifica. L’operatore si è solo limitato a giustificare l’aumento con la necessità di fornire un servizio e un posizionamento tariffario che sia in linea con le attuali esigenze di mercato.

Questa modifica segue un trend ormai consolidato nel settore delle telecomunicazioni. In cui i gestori telefonici si trovano appunto a dover aggiornare periodicamente i propri listini. Per molti clienti però tali aumenti rappresentano un disagio. Soprattutto quando vengono applicati senza visibili miglioramenti nei servizi offerti.

Chi non intende accettare la modifica contrattuale potrà esercitare il diritto di recesso. Oppure passare a un altro operatore senza penali o costi di disattivazione. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente infatti, i clienti avranno tempo fino al 31 maggio 2025 per inviare la propria richiesta.

Il recesso può essere comunicato attraverso diversi canali. Come ad esempio la lettera raccomandata A/R, PEC, contattando il servizio clienti WindTre al numero 159 oppure recandosi in un punto vendita dell’operatore. In più, è anche possibile avviare la procedura online tramite il modulo disponibile sul sito ufficiale.

Anche chi decide di migrare verso un altro operatore mantenendo il numero deve completare la richiesta entro la stessa scadenza del 31 maggio 2025. Se sulla linea poi è attivo un contratto per l’acquisto rateizzato di un dispositivo, si potranno scegliere due tipologie di pagamento. Ovvero scegliere di saldare le rate residue in un’unica soluzione o mantenerle fino al termine del piano di pagamento. Coloro che desiderano maggiori informazioni possono consultare il sito WindTre o contattare l’assistenza per chiarimenti sulle modalità di recesso e sulle offerte coinvolte.