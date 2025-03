Android 16, altre novità inserite all’ interno del sistema operativo

Il sistema operativo Android è stato aggiornato alla versione 16 dando per adesso solo la versione beta del programma. Questo però ha fatto conoscere agli utenti le caratteristiche del nuovo aggiornamento. Infatti sembra che Android stia diventando sempre più simile ad un computer date le sue speciali funzioni. Questo perché potrà essere collegato ad altri schermi in modo da fungere come base per lavorare.

I nuovi Pixel che adotteranno Android 16 avranno a disposizione la possibilità di poter connettersi ad un monitor esterno in modo da poterlo utilizzare in modo più professionale. Google sta cercando di creare un sistema operativo funzionale che abbia tutte le caratteristiche che fino ad oggi non erano state ancora inserite. Per adesso il codice è ancora in fase di elaborazione anche se è stata rilasciata la versione beta in modo da verificare le funzioni inserite.

Android 16, risolti alcuni problemi storici dell’ OS

Con Android 16 sono stati risolti alcuni dei problemi storici che caratterizzano il sistema operativo, tra cui la possibilità di poterlo utilizzare come OS se desktop in modo da avere un display più ampio su cui lavorare. Anche se risulta comunque poco adatto a questa versione comunque è un grande passo avanti rispetto a prima. Adesso lo scopo degli sviluppatori è rendere questo sistema ancora più funzionale, infatti si stanno trovando delle soluzioni per utilizzare entrambi gli schermi con lo stesso mouse. Oltre a questo c’è anche il problema che per passare dalla modalità mirroring all’ interfaccia dedicata bisogna disconnettere lo smartphone. Per risolvere questi problemi Google starebbe cercando di trovare un sistema per rendere più semplice il passaggio da una modalità all’ altra.

Sembra quindi che anche Android stia cercando di offrire agli utenti un prodotto funzionale e molto utile anche per i professionisti. Con questi vantaggi sarà tutto molto più semplice anche per utilizzare funzioni migliori.