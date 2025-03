Samsung sfida Google: commissioni più basse per il Galaxy Store

Samsung è pronta a rimescolare le carte nel mercato del gaming mobile. In che modo? Ebbene, decidendo di ridurre le commissioni applicate ai giochi venduti sul Galaxy Store, con l’obiettivo di rendere la sua piattaforma più attraente per gli sviluppatori. A partire dal 15 maggio, la quota trattenuta sui ricavi passerà dal 30% al 20%. Garantendo così agli sviluppatori una percentuale maggiore di guadagni rispetto al passato.

Il Galaxy Store può diventare una valida alternativa?

Tale decisione rappresenta una sfida diretta al Play Store di Google. Il quale continua a mantenere un modello standard di ripartizione 70/30, con condizioni agevolate solo per chi genera meno di un milione di dollari all’anno. L’ azienda sudcoreana, con questa mossa, mira così ad attirare nuovi sviluppatori. Offrendo un’alternativa più redditizia rispetto alla piattaforma di Mountain View.

Anche se il PlayStore è il punto di riferimento per il mercato Android, il Galaxy Store ha comunque un potenziale rilevante. Poiché essendo preinstallato su milioni di device Samsung, ha già una base utenti molto ampia. Seppur storicamente è stato meno utilizzato rispetto alla controparte di Google.

L’abbassamento delle commissioni potrebbe spingere poi molti sviluppatori a considerare il Galaxy Store come una piattaforma su cui investire maggiormente. In quanto la maggiore libertà economica garantita dal nuovo modello di revenue sharing potrebbe risultare determinante per le aziende che puntano a massimizzare i profitti.

Resta da vedere se Samsung introdurrà altre iniziative per incentivare la crescita della sua piattaforma. Google, ad esempio, offre un rapporto 85/15 per gli sviluppatori con ricavi annui inferiori a un milione di dollari. Mentre Samsung non ha ancora chiarito se seguirà una strategia simile. Ad ogni modo, il nuovo schema 80/20 rappresenta già un passo avanti importante. Insomma, con questa mossa, Samsung potrebbe guadagnare terreno nel settore del gaming mobile. Insomma la presenza del Galaxy Store su tutti i dispositivi dell’azienda e la possibilità di trattenere una percentuale più alta dei guadagni potrebbero convincere molti sviluppatori a puntare su questa piattaforma.