TIM Power: la forza del gestore sta nelle 3 offerte fino a 300 GB in 5G

TIM ha presentato tre nuove offerte pensate per chi arriva da Iliad o da operatori virtuali e vuole tanti giga a un prezzo vantaggioso. Le promozioni Power Special, Power Iron e Power Supreme Easy garantiscono minuti e SMS illimitati, con la possibilità di avere fino a 300 GB in 5G. Inoltre, in tutti i casi, il primo mese è gratuito. Si tratta di offerte che tornano ancora una volta proprio perché il gestore ha ottenuto ottimi feedback dalla clientela.

Le tre offerte TIM disponibili offrono tutto ciò che c’è in basso

Power Special : offre 300 GB in 5G , minuti senza limiti e 200 SMS a 9,99€ al mese ;

: offre , minuti senza limiti e a ; Power Iron : include 150 GB in 4G , minuti e 200 SMS al prezzo di 6,99€ al mese ;

: include , minuti e al prezzo di ; Power Supreme Easy: simile alla precedente, ma con 200 GB in 4G a 7,99€ al mese.

Tutte e tre le tariffe mantengono lo stesso prezzo nel tempo, senza aumenti futuri.

Offerte riservate ai nuovi clienti TIM

Queste promozioni sono disponibili solo per chi effettua la portabilità del numero da Iliad o da un operatore virtuale. Gli utenti provenienti da altri gestori non possono aderire a queste offerte.

Primo mese gratuito e nessun costo nascosto

Di sicuro una delle soluzioni più interessanti per chi sceglie queste promozioni è che TIM regala il primo mese gratuitamente, senza alcun tipo di pagamento richiesto. È in questo modo che l’azienda garantisce al pubblico il modo perfetto per provare il servizio, senza pagare alcun costo. Non esistono quei vincoli di alcun genere, contrariamente a quanto sostengono diverse persone.

Come attivare le offerte

Le nuove tariffe possono essere attivate direttamente online o nei punti vendita TIM. Si tratta di un’opportunità interessante per chi cerca tanti giga, una connessione stabile e un prezzo fisso nel tempo. Ovviamente tutto questo potrebbe scomparire da un momento all’altro ed è per questo motivo che consigliamo agli utenti di fare quantomeno possibile.