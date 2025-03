OnePlus Pad 2 Pro: emersi nuovi possibili rumor

Il settore della tecnologia è in continua evoluzione. Ogni nuovo prodotto presentato dai colossi del settore viene seguito con grande attenzione da esperti e consumatori. L’ultimo esempio di tale corsa all’innovazione è il OnePlus Pad 2 Pro. Si tratta di un tablet di fascia alta che, secondo le rivelazioni dell’insider cinese Digital Chat Station, promette prestazioni elevate e un design raffinato. C’è però una piccola nota di disappunto. Il display non sarà un OLED, ma un LCD. Una scelta che potrebbe influire sul giudizio complessivo. Ciò considerando che la tecnologia OLED è ormai una costante nei dispositivi di fascia alta.

OnePlus Pad 2 Pro: dettagli sul nuovo dispositivo

Nonostante ciò, il nuovo tablet si distingue per un hardware di altissimo livello. Al centro del dispositivo c’è lo Snapdragon 8 Elite di Qualcomm. Un processore dalle alte prestazioni, accompagnato da un’elevata quantità di memoria RAM LPDDR5x che potrebbe arrivare fino a 16 GB. A ciò si aggiunge una capacità di archiviazione che potrebbe raggiungere anche 1 TB.

La scelta di un display LCD da 13,2 pollici con risoluzione 3,4K è interessante. La risoluzione è di altissimo livello e offrirà un’esperienza visiva soddisfacente, anche se non al pari dei dispositivi OLED in termini di contrasto e saturazione dei colori. Per il comparto fotografico, c’è una fotocamera frontale da 8 MP. Insieme ad una posteriore da 13 MP. Per la batteria, OnePlus ha scelto una capacità di circa 10.000 mAh. Una dimensione che garantisce una buona autonomia, supportata da una ricarica rapida da 80 watt via cavo e 67 watt wireless.

C’è molta curiosità su quando suddetto tablet arriverà sul mercato. Inoltre, in molti si chiedono se è indirizzato solo alla Cina o arriverà anche in altri Paesi. Considerando quanto detto, il nuovo dispositivo OnePlus Pad 2 Pro potrebbe rappresentare una delle migliori scelte per chi cerca un dispositivo potente, senza rinunciare a un design elegante e a prestazioni al top.