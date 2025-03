Samsung Galaxy S24, nuovo update beta per la One UI 7.0

La famiglia Galaxy S24 sarà la prossima serie di dispositivi a poter contare sulle funzionalità avanzate offerte dalla One UI 7. Samsung, infatti, è ormai vicinissima al rilascio del major update per i flagship della precedente generazione.

I Galaxy S24 hanno ricevuto la possibilità di testare la versione beta a partire dallo scorso dicembre e, a distanza di alcuni mesi, il programma si sta avviando alla conclusione. Sebbene, di solito, le tempistiche non sono così dilatate, il supporto continuo lascia intendere la volontà del brand di soddisfare i propri utenti.

La One UI 7 è stata definitiva più volte da Samsung come completamente rinnovata nel design e nelle funzionalità. Questo significa che l’azienda potrebbe aver dovuto risolvere dei problemi non pianificati per ottimizzare il comportamento dei dispositivi con il nuovo software.

La famiglia Galaxy S24 sta ricevendo un nuovo update per la versione beta della One UI 7.0, dovrebbe essere l’ultimo prima della versione stabile

Con il rilascio della Beta 5 di One UI 7.0 per i Galaxy S24 si aggiunge uno degli ultimi tasselli a questo puzzle. Gli utenti sperano si tratti dell’ultimo update prima dell’arrivo della versione stabile. Considerando le tempistiche, possiamo immaginare che se questa dovesse essere l’ultimo aggiornamento beta, il rilascio definitivo potrebbe avvenire il prossimo mese.

I dispositivi coinvolti sono tutti i Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra iscritti al programma beta. Al momento, il programma è disponibile esclusivamente in pochissimi paesi quali India, Corea, Germania, Polonia, Regno Unito e Stati Uniti.

Gli utenti hanno segnalato che il peso del pacchetto di installazione è di circa 950 MB e le novità incluse in questo update introducono numerosi miglioramenti e bugfix. In particolare, Samsung segnala la correzione dei problemi relativi alla Now Bar o alle notifiche nella scherma di blocco. Ci sono novità anche per la riproduzione multimediale che ora può essere controllata più facilmente.