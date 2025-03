WhatsApp: arriva la funzione per salvare foto e video dagli stati

WhatsApp sta testando una nuova funzione. Una novità attesa che promette di semplificare notevolmente l’esperienza degli utenti che condividono foto e video come stati. Fino ad oggi, salvare un contenuto multimediale che era stato pubblicato come stato e poi cancellato dal proprio dispositivo risultava essere un’operazione piuttosto complessa. L’unica soluzione disponibile era inoltrare il contenuto a una chat o un gruppo e salvarlo da lì, un procedimento macchinoso e poco intuitivo. Ma con il nuovo aggiornamento, questa operazione diventa molto più semplice.

WhatsApp: una funzione in fase di test, ma presto disponibile per tutti

Tale funzionalità è già visibile nella versione beta per Android 2.25.7.8 di WhatsApp. Essa permette agli utenti di salvare direttamente nella galleria del telefono le foto e i video pubblicati come stati. L’opzione per farlo è presente nel menù a tendina che appare mentre si visualizza uno stato. Questo cambiamento rappresenta un grande vantaggio per coloro che, per motivi diversi, potrebbero aver rimosso accidentalmente un contenuto dopo averlo caricato come stato. Infatti ora non vi sarà più bisogno di cercare soluzioni alternative per recuperarlo, ma basterà farlo direttamente dall’app.

Nonostante la funzione sia ancora in fase di test, il suo lancio rappresenta un passo importante per WhatsApp. Infatti la rinomata piattaforma continua a lavorare per migliorare la sua esperienza d’uso complessiva, così da non aver mai rivali cui doversi confrontare. Al momento, l’opzione è riservata solo a pochi beta tester che hanno scaricato la versione più recente dell’app dal Google Play Store. Anche se è previsto che tutto ciò pian piano sarà esteso ad una platea più ampia già nei prossimi giorni.

Va specificato però che questa funzione è limitata ai contenuti condivisi come stati personali. Non sarà quindi possibile salvare gli stati pubblicati da altri contatti, come amici o familiari, ma solo i propri contenuti. In questo modo, WhatsApp tutela la privacy degli utenti, consentendo a ciascuno di avere il controllo esclusivo sui propri contenuti. Ma l’innovazione non si ferma qui. Poiché oltre a questa nuova opzione, WhatsApp sta lavorando anche su altre funzionalità. Come ad esempio la possibilità di aggiungere sticker fotografici agli stati e l’introduzione delle risposte organizzate in thread, migliorando ulteriormente la gestione delle conversazioni nei gruppi.