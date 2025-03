One UI 7: su Galaxy Z Fold 6 arrivano le novità disponibili su Pixel Fold

Samsung continua a perfezionare l’esperienza d’uso dei suoi smartphone pieghevoli e, con la beta di One UI 7, introduce alcune novità attese da tempo. Il nuovo aggiornamento migliora la gestione della continuità delle app tra il display interno ed esterno, offrendo un passaggio più fluido tra le due modalità. A beneficiare del nuovo aggiornamento sarà soprattutto la taskbar, che ne guadagnerà in versatilità e diventando meno invasiva.

Va precisato che l’update in questione sarà disponibile almeno per il momento solo per gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy Z Fold 6 iscritti al programma beta.

App sempre attive tra schermo interno ed esterno

Uno degli aspetti più apprezzati di One UI 7 riguarda la nuova gestione della continuità delle app. In precedenza, era necessario impostare manualmente quali app dovevano restare aperte quando si passava dallo schermo interno a quello esterno. Con l’ultimo aggiornamento, Samsung introduce tre modalità più intuitive:

Swipe up to continue → basta uno swipe verso l’alto per trasferire un’app dal display interno a quello esterno;

→ basta uno swipe verso l’alto per trasferire un’app dal display interno a quello esterno; Always → le app restano sempre attive indipendentemente dal passaggio tra gli schermi;

→ le app restano sempre attive indipendentemente dal passaggio tra gli schermi; Never → il telefono blocca automaticamente lo schermo appena viene chiuso.

Queste opzioni semplificano l’esperienza d’uso e allineano i Galaxy Z Fold ai dispositivi pieghevoli di Google, Oppo e Honor, che già offrivano una gestione più flessibile della continuità tra display.

Una taskbar più smart per un’esperienza più pulita

Samsung ha anche modificato il comportamento della taskbar, la barra inferiore che permette di accedere rapidamente alle app. Fino a oggi, gli utenti avevano solo due scelte: mantenerla sempre visibile o nasconderla completamente. Con One UI 7 arriva una terza opzione che nasconde automaticamente la taskbar quando si apre un’app, offrendo una visualizzazione più pulita e senza distrazioni.

Chi preferisce invece averla sempre a disposizione potrà comunque bloccarla nella schermata, come accadeva in precedenza. Per quanto riguarda l’arrivo della versione stabile della One UI 7, bisognerà attendere il mese prossimo. Tutto porta infatti ad aprile, con le varie novità che riguarderanno soprattutto il software dei pieghevoli.