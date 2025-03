La One UI 7.0 debutta in beta su Galaxy S23

Dopo mesi di attesa, la One UI 7.0 fa finalmente il suo ingresso sui Galaxy S23. Il programma beta, infatti, già avviato per la serie GalaxyS24, ora si estende anche ai modelli della gamma S23. Permettendo così ai possessori di questi dispositivi di provare in anteprima le novità della nuova interfaccia basata su Android 15.

Prime impressioni e dubbi sulla nuova versione dei Galaxy

Il lancio è iniziato in India, in cui gli utenti iscritti al programma beta hanno già ricevuto la build S91xBXXU8ZYC3. Questo aggiornamento, dal peso di circa 4,7GB, include anche le patch di sicurezza di marzo 2025. Le prime immagini del firmware, pubblicate dal sito Sammobile, confermano che l’update è già operativo. Non è però ancora chiaro se i Galaxy S23 presenteranno differenze software rispetto ai più recenti GalaxyS24 e S25. Nei prossimi giorni si potranno scoprire maggiori dettagli su eventuali funzioni mancanti o caratteristiche specifiche per i modelli del 2023.

La community di appassionati Samsung ha già iniziato a testare la beta della One UI 7.0, e i primi feedback sono molto positivi. Diverse persone hanno scaricato manualmente il firmware e hanno segnalato una maggiore fluidità del sistema. Oltre che un miglioramento nelle prestazioni generali. Nonostante ciò però restano ancora alcune incertezze.

Tra le richieste più discusse, emergono miglioramenti per la gestione dello zoom fotografico. Poiché presenta ancora evidenti differenze tra modalità ottica e digitale. Alcuni utenti desiderano poi anche un aggiornamento delle notifiche, con l’integrazione di opzioni simili a quelle presenti su iPhone. Come, ad esempio, la possibilità di mostrare solo i banner senza anteprima del contenuto. In più, viene richiesta una maggiore personalizzazione della luminosità dell’Always On Display, attualmente considerato troppo scuro.

Per il momento, Samsung non ha comunicato quando la beta verrà estesa ad altri Paesi, né ha fornito indicazioni sui tempi di rilascio della versione stabile per i Galaxy S23. L’attenzione resta quindi alta, in attesa che il programma di test si allarghi e che vengano fornite informazioni più precise agli italiani.