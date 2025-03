PosteMobile: la nuova CREAMI Extra WOW offre 150 GB in 5G a prezzo FOLLE

PosteMobile ha lanciato una nuova offerta per chi cerca tanti giga, minuti e SMS senza limiti a un prezzo fisso. Si chiama Creami Extra WOW 50 e garantisce 50 GB in 4G+ fino a 300 Mbps, minuti illimitati e SMS senza limiti al costo fisso di 5,99€ al mese. Prima c’erano dubbi su questo provider ma oggi non ce ne sono più in quanto risulta uno di più completi sotto diversi punti di vista, esattamente come si può vedere in basso.

Cosa include l’offerta di PosteMobile ogni mese per gli utenti

Scegliendo Creami Extra WOW 50, gli utenti avranno tutto ciò che chiedono e senza alcun problema. Come si può vedere nella lista dei contenuti qui in basso, non manca nulla a partire dai minuti, fino ad arrivare ovviamente a tanti giga e a un prezzo eccezionale. Ecco l’elenco:

50 GB in 4G+ , con velocità fino a 300 Mbps;

, con velocità fino a 300 Mbps; Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; SMS senza limiti ;

; 5,99€ al mese garantiti per sempre ;

; Attivabile da chiunque, indipendentemente dall’operatore di provenienza.

Questa promozione è aperta a tutti gli utenti, senza vincoli particolari sul gestore di provenienza.

Attivazione semplice e disponibile in più modalità

PosteMobile permette di attivare l’offerta in modo semplice e veloce, scegliendo tra tre modalità:

Online , direttamente dal sito ufficiale di PosteMobile;

, direttamente dal sito ufficiale di PosteMobile; In un ufficio postale , per chi preferisce il supporto di un operatore fisico;

, per chi preferisce il supporto di un operatore fisico; Tramite telefono, con il supporto di un consulente.

L’attivazione ha un costo una tantum di 10€, che include anche la SIM.

Un’offerta senza vincoli e con rete affidabile

PosteMobile si appoggia sulla rete Vodafone, garantendo una copertura estesa e una navigazione stabile in 4G+. Il costo di 5,99€ al mese rimane fisso nel tempo, senza aumenti imprevisti o costi nascosti.

Questa promozione rappresenta una valida alternativa per chi cerca un’offerta economica con minuti, SMS e un buon pacchetto di giga, il tutto senza vincoli e con un’attivazione flessibile.