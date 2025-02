PosteMobile VoLTE: aggiornata la liste dei dispositivi compatibili

PosteMobile ha recentemente ampliato la lista degli smartphone compatibili con la sua tecnologia VoLTE. Per la prima volta, l’operatore ha introdotto alcuni modelli a marchio Oppo e Google Pixel. Tale aggiornamento segna un importante passo avanti per gli utenti, che ora potranno beneficiare di chiamate in alta qualità mantenendo la connessione alla rete 4G. Dopo oltre un anno dall’ultimo aggiornamento dell’elenco ufficiale, PosteMobile ha deciso di includere diversi nuovi modelli nella lista. Offrendo così una compatibilità estesa ai dispositivi dei due produttori.

PosteMobile estende la lista di dispositivi compatibili con la tecnologia VoLTE

La tecnologia VoLTE consente agli utenti di effettuare chiamate rimanendo sulla rete 4G. Evitando il passaggio ad una rete “inferiore” che potrebbe comportare un abbassamento della qualità della chiamata e l’impossibilità di navigare su Internet durante la conversazione. Tale aggiornamento è particolarmente rilevante per i clienti PosteMobile, in quanto Vodafone, su cui si appoggia l’operatore, ha dismesso la rete 3G già nel 2021.

In particolare, gli smartphone Oppo sono stati integrati nelle scorse settimane. Mentre i Google Pixel sono stati aggiunti con un ulteriore aggiornamento avvenuto il 24 febbraio. Inoltre, per quanto riguarda Apple, PosteMobile ha confermato la compatibilità con tutti gli iPhone rilasciati dal 2023 in poi. Compresa le serie iPhone 15 e iPhone 16.

E non è tutto. Poste Italiane ha di recente acquisito il 9,81% delle azioni TIM da Cassa Depositi e Prestiti, In tal modo, l’azienda ha consolidato la sua presenza nel settore delle telecomunicazioni. Inoltre, l’azienda sta negoziando nuovi accordi per l’accesso all’infrastruttura mobile di TIM. Ciò potrebbe aprire nuove opportunità per i clienti PosteMobile. L’aggiornamento della lista dei dispositivi compatibili con il VoLTE rappresenta un ulteriore passo verso una connettività sempre più avanzata e accessibile per gli utenti. Con il continuo ampliamento della compatibilità e l’evoluzione delle reti mobili, l’operatore virtuale punta a garantire un servizio più performante. Fattore importante in un mercato sempre più competitivo come quello delle telecomunicazioni in Italia.