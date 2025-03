Poco F7 Pro e F7 Ultra quasi ufficiali, ecco cosa sappiamo

Il sotto brand di Xiaomi, ovvero Poco, si appresta ad annunciare sul mercato la sua nuova famiglia di smartphone. I modelli in questione sono i prossimi Poco F7 Pro e Poco F7 Ultra. Il loro debutto ufficiale sul mercato non sembra essere molto lontano, dato che continuano ad emergere in rete rumors e indiscrezioni di rilievo. In queste ultime ore, in particolare, sono emersi sia rumors sulle presunte specifiche tecniche sia alcune immagini teaser. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Poco F7 Pro e Poco F7 Ultra stanno per arrivare, ecco cosa sappiamo

Nel corso delle ultime ore sono emerse in rete nuove informazioni riguardanti i prossimi smartphone di punta del produttore tech Poco. Come già accennato in apertura, è previsto l’arrivo ufficiale di almeno due modelli. Uno di questi è il nuovo Poco F7 Pro e dovrebbe essere una versione re-branded per il mercato internazionale dello scorso Redmi K80.

Dal punto di vista tecnico, questo modello dovrebbe avere a bordo il soc Snapdragon 8 Gen 3 con numerosi tagli di memoria con fino a 16 GB di RAM e fino a 512 GB di storage interno. Sarà presente una grande batteria da 6000 mah dotata del supporto alla ricarica rapida da 90W. Il modulo fotografico includerà invece un sensore fotografico principale da 50 MP, un sensore grandangolare da 8 MP e un sensore ausiliario da 2 MP.

Il secondo modello in arrivo è il prossimo Poco F7 Ultra e dovrebbe trattarsi della versione re-branded dello scorso Redmi K80 Pro. Dal punto di vista delle specifiche, qui troveremo a bordo il soc Snapdragon 8 Elite, sempre con numerosi tagli di memoria. Qui, poi, il comparto fotografico sarà arricchito dalla presenza di un sensore teleobiettivo 2x da 50 MP e da un sensore ultra-grandangolare da 32 MP. Qui la batteria sarà pari a 5300 mah ma supporterà la ricarica rapida da 120W e la ricarica wireless da 50W.

Rimaniamo in attesa di ulteriori dettagli prima del debutto ufficiale che, ricordiamo, dovrebbe tenersi il prossimo 27 marzo 2025.