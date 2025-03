Computer quantistico risolve problema da un milione di anni

Secondo molti esperti il futuro dell’informatica risiede all’interno dei computer quanti Stie, questi computer sfruttano le caratteristiche della fisica quantistica per elaborare quantità di dati incredibili ed effettuare calcoli davvero molto complessi in poco tempo, attività che normalmente richiederebbero ad un qualsiasi super computer, anni e anni di lavoro, oltreché tantissima energia elettrica.

tutte le aziende che si occupano dunque di informatica su vari livelli stanno anche investendo nella ricerca dedicata per l’appunto a questi prodotti, una notizia importante ci arriva questa volta dalla start-up californiana D Wave Quantum inc., L’azienda ha infatti dato impasto al proprio prototipo di computer quantistico denominato D Wave Advantage 2 un problema che un super computer tradizionale sarebbe in grado di risolvere in circa un milione di anni e lui lo ha risolto in appena pochi minuti.

Tantissime potenzialità

D-Wave Advantage 2, un computer quantistico di tipo “annealing”, ha risolto un problema concreto in un tempo incredibilmente ridotto rispetto ai metodi tradizionali, il tutto è stato ovviamente documentato ed è stato pubblicato su una prestigiosa rivista scientifica.

il problema in questione riguardava la fisica dei materiali magnetici, i quali devono essere studiati a livello microscopico, parliamo dunque di particelle davvero molto piccole che seguono le leggi della meccanica quantistica, dunque comprendere al meglio il comportamento di questi materiali permette ovviamente di elaborare dati e dunque i progetti decisamente più accurati e funzionali, il problema in questione è stato definito come simulazioni di “vetri di spin programmabili”, un problema relativo ai materiali magnetici notoriamente difficile da calcolare.

Una volta dato in pasto al computer quantistico, quest’ultimo ha calibrato i propri Stati cercando di arrivare allo stato a più bassa energia che equivaleva alle soluzioni, i primi risultati sono arrivati dopo qualche minuto l’inserimento dei dati all’interno del computer, tempo che invece per un super computer normale sarebbe equivalso a circa un milione di anni.