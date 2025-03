Samsung Galaxy S25 Edge avrà la ricarica wireless

Samsung ha annunciato il Galaxy S25 Edge durante l’evento Galaxy Unpacked di gennaio e tutti stanno attendendo il debutto dello smartphone sul mercato. L’azienda coreana ha presentato il device come uno smartphone compatto che permetterà di sfruttare tutte le ultime novità della serie di top di gamma, racchiuse in una scocca piccola, leggera e facilmente portatile.

In attesa di maggiori dettagli da parte di Samsung, l’attesa si sta facendo insistente. Per fortuna ci vengono in aiuto alcune indiscrezioni trapelate proprio in queste ore. Il noto produttore di accessori dbrand ha condiviso in anteprima alcune soluzioni pensate per il Galaxy S25 Edge.

Il marchio ha realizzato sia custodie che skin per il flagship compatto, offrendo una ricca varietà di accessori ai futuri proprietari. Grazie alle immagini condivise, possiamo scoprire qualche interessante aspetto del device in arrivo.

Samsung Galaxy S25 Edge è sempre più vicino e dbrand mostra una cover che conferma indirettamente la presenza della ricarica wireless

Grazie alle cover compatibili con la ricarica ad induzione, possiamo confermare che il Galaxy S25 Edge supporterà la ricarica wireless Qi2. Si tratta di una tecnologia utilizzata sugli altri modelli di Galaxy S25 e anche sul nuovo modello in arrivo.

Passando alle altre caratteristiche tecniche del flagship compatto, ci aspettiamo che il device sarà caratterizzato da display Dynamic AMOLED da 6,6 pollici in grado di raggiungere i 120 Hz di refresh rate. Le prestazioni saranno garantite dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite in grado di offrire tutta la potenza necessaria.

Il sistema, inoltre, potrà contare su 12GB di RAM e sull’interfaccia utente One UI 7 basata su Android 15. Il comparto fotografico, al fine di mantenere dimensioni contenute, sarà composto da due fotocamere posteriori. Infine, lo smartphone top di gamma sarà caratterizzato da una batteria da 3.900 mAh con supporto alla ricarica rapida a 25W. Non resta che attendere per scoprire ulteriori dettagli sul device.