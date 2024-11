La famiglia Redmi K80 sarà presentata ufficialmente il prossimo 27 novembre ma le indiscrezioni riguardanti i due flagship si susseguono da tempo. Grazie a molte informazioni trapelate nel tempo, abbiamo potuto ricostruire la presunta scheda tecnica dei due smartphone.

Per il Redmi K80 Pro sono emersi alcuni dettagli ufficiali come parte della campagna di marketing messa in atto da Xiaomi. Per tutte le altre informazioni, invece, dobbiamo affidarci ai leaker e alle loro fonti vicine all’azienda.

Sembra ormai certo che il SoC scelto da Xiaomi sarà lo Snapdragon 8 Elite che garantirà tantissima potenza per ogni utilizzo. Il display di fascia alta permetterà la fruizione dei contenuti multimediali e il comparto fotografico sarà molto simile a quello utilizzato sulla gamma Xiaomi 15.

Redmi K80 e K80 Pro saranno i nuovi flagship di Xiaomi grazie ad una scheda tecnica di altissimo livello per entrambi i dispositivi

Per quanto riguarda la batteria, possiamo aspettarci una capacità nominale di 6.000mAh con supporto alla ricarica rapida a 120W con cavo e a 50W in modalità wireless. Sotto il display sarà integrato un sensore per rilevare le impronte digitali tramite ultrasuoni.

La protezione frontale e posteriore sarà affidata al Dragon Crystal Glass con un frame laterale in metallo per rendere il tutto più elegante e sicuro. Infatti, lo smartphone potrà vantare anche la certificazione IP68/IP69 che garantisce la resistenza alla polvere e all’acqua.

Per quanto riguarda il Redmi K80, invece, condividerà parte della scheda tecnica con alcune differenze sostanziali. Partiamo dal SoC che sarà uno Snapdragon 8 Gen 3, una soluzione potente ma comunque non alla pari con la generazione più recente.

Ci aspettiamo cambiamenti anche per quanto riguarda il comprato fotografico, con una configurazione tripla dotata di un sensore principale da 50MP, una lente ultrawide da 8MP un’ottica macro da 2MP. La batteria sarà da 6.500mAh ccon supporto alla ricarica rapida a 90W.