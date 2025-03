iPhone 17 Pro e Pro Max: Apple migliora la dissipazione del calore

I futuri iPhone 17 Pro e ProMax potrebbero introdurre una grande novità. O meglio un’ innovazione tecnologica nata per gestire meglio le temperature. Secondo il leaker cinese Instant Digital, Apple infatti sta lavorando all’integrazione di una camera di vapore per migliorare la dissipazione termica. Questa soluzione permetterebbe agli iPhone di mantenere prestazioni elevate anche sotto carichi di lavoro intensi. Riducendo così il rischio di thermal throttling, ovvero il calo delle prestazioni dovuto al surriscaldamento del processore. Per chi non lo sapesse, tale tecnica è già stata utilizzata anche da diversi dispositivi Android dimostrandosi efficace.

iPhone 17 Pro: un design rinnovato, ma la parte frontale non cambia

Le prestazioni dei nuovi iPhone non dipenderanno solo dal sistema di raffreddamento. Infatti il chip A19, che equipaggerà i modelli Pro e ProMax, promette di essere più efficiente e potente rispetto alle generazioni precedenti. L’ adozione della camera di vapore però non sarà estesa a tutta la serie iPhone17. Secondo le indiscrezioni, solo i modelli di fascia alta ne beneficeranno, lasciando fuori le versioni standard. Questa scelta potrebbe spingere molte persone a optare per le varianti più costose. Attirando così chi cerca il massimo delle prestazioni senza compromessi.

Oltre alle novità sul fronte hardware, Apple apporterà anche alcune modifiche al design degli iPhone 17Pro e Pro Max. Il cambiamento più evidente riguarda la parte posteriore, che presenta un modulo fotografico completamente ridisegnato. Dopo anni di piccoli aggiornamenti, ciò segna un passo importante nell’evoluzione estetica degli smartphone della casa di Cupertino.

Al contrario, chi si aspettava un restyling anche per il display rimarrà deluso. A tal proposito Instant Digital ha smentito le voci secondo cui la Dynamic Island sarebbe stata ridotta. Secondo il leaker, il pannello frontale dei nuovi iPhone rimarrà più o meno lo stesso rispetto a quello degli attuali modelli. Confermando ancora una volta la filosofia di Apple di introdurre le novità estetiche in maniera graduale. Gli iPhone 17 Pro e ProMax, dunque, punteranno su miglioramenti mirati. Ovvero prestazioni più stabili grazie a una migliore dissipazione del calore e un design aggiornato. Tutto ciò senza mai stravolgere l’aspetto generale degli ultimi modelli.