Apple: rimandato Homepad con design in linea con iOS 19

A quanto pare in casa Apple l’abitudine di procedere a rinvii a data da destinarsi o comunque molto lontani nel tempo è rimasta abbastanza forte, dopo il rinvio di Siri potenziata dall’intelligenza artificiale ora arriva il rinvio di un dispositivo che sarebbe dovuto sbarcare nel mercato proprio questo mese, stiamo parlando di HomePad, il dispositivo smart per la casa previsto nel corso di questo trimestre è dotato per questa nuova versione anche di un display.

Effettivamente si tratta di un rinvio abbastanza prevedibile dal momento che il dispositivo in questione avrebbe dovuto sfruttare per l’appunto potenziata dall’intelligenza artificiale che sarebbe dovuta sbarcare nel mondo Apple con l’arrivo di iOS 18.4, ovviamente rinviata a quest’ultima tutto ciò ad essa connesso sta subendo il medesimo destino tra cui per l’appunto il dispositivo in questione, ad annunciare questo rinvio è stato l’esperto Ming-Chi Kuo con un post su X.

Necessità di Apple di unificare le piattaforme

Secondo il leaker Apple ha deciso di rinviare il tutto per poter unificare in maniera globale tutte le proprie piattaforme allineandole ad iOS 19 previsto per la seconda metà del 2025, si tratta di una necessità che la nota azienda ha bisogno di soddisfare per poter portare un certo tipo di ordine e soprattutto per consentire di ottenere il massimo dalle proprie piattaforme software in fase di sviluppo, ovviamente a giocare un ruolo fondamentale è anche lo stato di avanzamento dello sviluppo delle piattaforme di intelligenza artificiale di Apple, quest’ultima come sappiamo sta soffrendo un ritardo non indifferente su questo livello che sta permettendo alle altre aziende di prenderle il passo diventando delle vere e proprie minacce sul mercato.

Insomma si tratta di un ulteriore notizia negativa per Apple che sicuramente influirà negativamente sul suo mercato, non rimane dunque che attendere per vedere cosa deciderà di fare le aziende e se ci saranno annunci ufficiali.