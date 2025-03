iPhone 16e e i problemi con l’audio Bluetooth

L’iPhone 16e è sul mercato da poche settimane. Ma mentre alcuni utenti ne lodano le prestazioni, altri stanno riscontrando un problema fastidioso. Sempre più segnalazioni evidenziano un difetto nell’audio Bluetooth, con interruzioni improvvise e un suono che va a singhiozzo. Se inizialmente poteva sembrare un caso isolato, ora il problema appare diffuso, al punto che in molti ne discutono online.

iPhone 16e : individuate possibili cause del bug

Sulle principali piattaforme, come la Community Apple, Reddit e X, le persone parlano di un’esperienza d’uso frustrante. Il suono trasmesso agli auricolari o agli altoparlanti Bluetooth si interrompe per brevi istanti, creando un effetto “tratteggiato”. Qualcuno ha provato a risolvere con un ripristino completo del dispositivo, evitando persino di recuperare il backup iCloud, ma senza risultati. L’anomalia persiste, lasciando intendere che non si tratti di un problema legato ai singoli iPhone, bensì di una questione più ampia.

Altri utenti hanno cercato di individuare la causa e, confrontando le esperienze, hanno notato un dettaglio interessante. Ovvero sembra che il problema si manifesti soprattutto quando all’iPhone 16e sono collegati due dispositivi Bluetooth contemporaneamente, come uno smartwatch e delle cuffie. Disattivando uno dei due, l’audio torna stabile. Ciò porta quindi a pensare che la gestione delle connessioni multiple sia alla base del malfunzionamento.

Un fix in arrivo? Apple ancora non si pronuncia

La soluzione definitiva potrebbe arrivare con un aggiornamento software. Ma al momento Apple non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali. Ad ogni modo considerando la crescente attenzione mediatica sul problema, è probabile che l’azienda sia già al lavoro per risolverlo.

Nel frattempo, chi utilizza iPhone 16e e riscontra difficoltà può adottare una soluzione temporanea. Ovvero disconnettere eventuali dispositivi Bluetooth secondari durante l’ascolto di musica o podcast. Anche se questa non è una soluzione ideale, permetterà comunque di evitare interruzioni dell’audio fino a quando Apple non interverrà in maniera ufficiale.